VIDEO La mai bine de 3 luni de când s-a dat legea pentru măști, Ludovic Orban spune că NU știe când o să vină: A discutat despre cum vor vota cei infectați

Peste 2.300.000 de români ar fi trebuit să primească, începând din mai, câte 50 de măști gratuite lunar de la guvern, însă nici până acum cabinetul lui Ludovic Orban nu a pus în aplicare cerințele legii. Premierul a anunțat, joi, că a discutat cu DSP modul în care va decurge votul la alegerile locale, mai ales în cazul persoanelor infectate cu COVID-19 și a celor aflate în carantină.

”A doua întâlnire a fost o întâlnire cu Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Electorală Permanentă, INSP, pentru a defini foarte clar regulile de protecţie a sănătăţii pe perioada campaniei electorale şi, de asemenea, pe perioada exercitării dreptului de vot în ziua votului. Am discutat în detaliu amănunte legate de regulile care trebuie impuse pe perioada campaniei electorale, de asemenea, regulile privitoare la constituirea Birourile Electorale ale Secţiilor de Votare, modul de funcţionare a Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare, modul de organizare a votului, astfel încât să se asigure păstrarea unei distanţe fizice. Am vorbit despre regulile ce trebuie instituite pentru cei care nu se pot deplasa sau sunt infectați cu coronavirus, fie că sunt în spital, fie că sunt acasă. Am discutat și despre persoanele carantinate la domiciliu, despre cum o să voteze. Până mâine seară urmează să fie finalizat draftul de ordin comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi AEP. Îl voi trimite spre consultare liderilor celorlalte formaţiuni politice şi la începutul săptămânii viitoare să-l adoptăm sub formă de ordin comun.

Citește și: Lovitură pentru Viorel Cataramă! Biroul Electoral Central i-a invalidat candidatura la Primărie

Vor fi asigurate măști pentru cei care nu au masca la ei și li se va pune la dispoziție și materiale dezinfectante, pentru că votul se desfășoară în spații închise.

Aştept ca aceste măşti să ajungă cât mai repede posibil către cele 2,3 milioane de cetăţeni beneficiari. Faptul că a fost contestată licitaţia se datorează modului în care este făcută legislaţia. Mă bazez că vom organiza licitaţia mai bine.”, a declarat Ludovic Orban.

Citește și: Liviu Dragnea, în instanță:’Am fost trimis la pușcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal’ .