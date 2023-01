VIDEO | Lovit şi stropit cu spray cu piper: înregistrarea video în cazul Nichols a fost dată publicităţii în SUA

Poliţia din Memphis a făcut publice vineri seară imagini explicite de la arestarea brutală a lui Tyre Nichols, un şofer în vârstă de 29 de ani a cărui oprire la un control în trafic, în data de 7 ianuarie, a degenerat într-o bătaie brutală aplicată de cinci agenţi, un eveniment care, în final, s-a soldat cu decesul, în spital, peste câteva zile, al tânărului, anunță news.ro.

În clipurile extrase atât de pe camerele corporale de supraveghere ale poliţiştilor, cât şi de camere de supraveghere stradale, se vede cum într-o intersecţie, agenţii îl înconjoară pe Tyre Nichols, îi cer să se dea jos de la volan şi să ridice mâinile.

Agenţii îl trag pe Nichols de pe scaunul şoferului maşinii sale în timp ce acesta strigă: "La naiba, nu am făcut nimic ... Încerc doar să mă duc acasă", şi îl forţează să se întindă la pământ, apoi îi ordonă să se întindă pe burtă şi îi pulverizează în faţă spray iritant.

Deşi suspectul stă întins pe o parte cu un agent deasupra lui, el ezită să se întindă pe burtă. Un agent ameninţă că va folosi pistolul cu electroşocuri şi, după o luptă de aproximativ un minut, tânărul se ridică şi începe să fugă, unul dintre poliţişti trage cu Taserul, dar acesta scapă.

Aproximativ 7 minute mai târziu, poliţiştii îl ajung din urmă pe suspect într-un cartier rezidenţial, iar de aici totul devine extrem de brutal. Doi agenţi sunt văzuţi ţinându-l la pământ în timp ce un al treilea îl loveşte cu picioarele, iar un al patrulea îi aplică lovituri cu ceea ce pare a fi un baston sau o stinghie, înainte ca un altul să-l lovească şi el pe Nichols.

În timp ce este ţintuit la pământ, Tyre Nichols strigă în mod repetat "Mamă!!!". Când se ridică în picioare, un poliţist îl loveşte în faţă cu pumnul, un altul îl loveşte cu piciorul în faţă, iar un altul îl loveşte cu bastonul.

În cele din urmă, agenţii îl încătuşează pe Tyre Nicols şi îl pun lângă o maşină de poliţie. El se zbate de durere timp de aproape 20 de minute înainte de a nu mai reacţiona.

Cei cinci poliţişti l-au oprit pe şofer pe 7 ianuarie sub suspiciunea de conducere imprudentă, dar de la început, poliţiştii au fost foarte agresivi. Înregistrarea video nu lămureşte de ce lucrurile au devenit violente atât de repede. După bătaia cruntă,Trye Nichols a fost dus de urgenţă la spital, pentru că se plângea că nu mai avea aer. A fost internat în stare critică şi a murit în spital pe 10 ianuarie.

UN CAZ GREU DE ÎNŢELES

Avocatul specializat în drepturile civile Ben Crump, care reprezintă familia lui Tyre, a revăzut imaginile de pe camera de supraveghere corporală împreună cu familia vctimei, cu câteva zile înainte ca acestea să fie făcute publice şi a comparat scena oribilă cu bătaia lui Rodney King din 1991, care a declanşat proteste violente la Los Angeles.

"Nicio mamă nu ar trebui să treacă prin ceea ce trec eu acum, nicio mamă să îşi piardă copilul în modul violent în care mi-am pierdut eu copilul", a declarat vineri mama lui Tyre Nichols, RowVaughn Wells.

Cei cinci agenţi de poliţie din Memphis implicaţi în oprirea în trafic a tânărului şofer - Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmit Martin III, Desmond Mills Jr. şi Justin Smith - au fost concediaţi şi acuzaţi de crimă de gradul doi. Aceştia se confruntă, de asemenea, cu acuzaţii suplimentare de comportament oficial necorespunzător, oprimare şi lipsire de libertate în formă agravată. Patru dintre cei 5 au plătit cauţiunea şi au fost eliberaţi vineri dimineaţă.

Cauza morţii lui Tyre nu a fost făcută publică, iar incidentul este investigat de Biroul de Investigaţii din Tennessee şi de Departamentul de Justiţie al SUA.

În urma difuzării imaginilor, sunt de aşteptat proteste, iar familia lui Tyre Nichols, dar şi preşedintele Joe Biden au îndemnânat ca orice demonstraţie să rămână paşnică.

Toţi protagoniştii acestui scandal, atât victima, cât şi cei cinci poliţişti, sunt bărbaţi afro-americani. Memphis, un oraş de 628.000 de locuitori, are aproape 65% dintre locuitori de culoare.

TYRE NICHOLS, URMĂTOAREA FIGURĂ A MIŞCĂRII AMERICANE PENTRU JUSTIŢIE?

Imaginile filmate au toate şansele să îl transforme pe Nichols, tatăl unui copil de 4 ani, pasionat de skateboard şi care se înscrisese recent la un curs de fotografie, în următoarea figură a mişcării americane pentru justiţie rasială, scrie Reuters.

Crescut în Sacramento, California, Nichols s-a mutat înainte de pandemia de coronavirus în zona Memphis, unde locuia cu mama şi tatăl său vitreg şi a lucrat la FedEx, luându-şi o pauză în fiecare zi pentru a se întoarce acasă pentru o masă pregătită de mama sa.

Preşedintele Joe Biden a vorbit vineri după-amiază cu RowVaughn Wells şi Rodney Wells, tatăl vitreg al lui Nichols, pentru a-şi exprima condoleanţele, a precizat Casa Albă, adăugând că se coordonează cu agenţiile guvernamentale relevante în cazul în care protestele devin violente.

Antonio Romanucci, un alt avocat al familiei lui Nichols, a declarat vineri, într-un interviu pentru National Public Radio, că Nichols a fost un susţinător puternic al mişcării Black Lives Matter şi "practic a murit pentru propria cauză".

Avocaţii familiei au cerut departamentului de poliţie să desfiinţeze unitatea specială SCORPION, axată pe infracţiuni stradale violente, la care erau repartizaţi unii dintre poliţişti.

Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a anunţat vineri o investigaţie federală privind drepturile civile în cazul morţii lui Nichols, în timp ce agenţiile de aplicare a legii din unele oraşe mari, printre care New York, Atlanta şi Washington, au declarat că se pregătesc pentru posibile proteste în urma difuzării videoclipului.

Casa Albă a precizat că a organizat o teleconferinţă cu primarii din mai multe oraşe pentru a-i informa cu privire la pregătirile federale în anticiparea publicării filmării şi a cerut primarilor să rămână în strânsă legătură în zilele următoare.

WARNING: This is the brutal bodycam footage of Tyre Nichols. It is VERY difficult to watch, especially the end when he calls out to his mother. pic.twitter.com/eTUh0GsEsG