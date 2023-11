VIDEO - Momentul în care Israel lichidează un important lider al brigăzilor militare al-Qassam în Gaza

Potrivit armatei israeliene, comandantul ucis „a avut un rol cheie în gestionarea luptei împotriva forțelor Israelului în Fâșia Gaza”. Mustafa Dalloul conducea batalionul Sabra-Tel al-Hawa al aripii militare Hamas, brigăzile Al-Qassam.

Separat, în operațiunile desfășurate în timpul nopții în Fâșia Gaza, armata israeliană susține că avioanele și elicopterele de luptă, alături de artilerie, conduse de forțele de infanterie ale Brigăzii Nahal, au lovit și ucis mai mulți teroriști Hamas.

Între timp, trupele Brigăzii 551 au localizat arme, hărți și echipamente de comunicații ale Hamas în timpul perchezițiilor din Beit Hanoun, în nordul Gazei.

IDF says it has eliminated the commander of Hamas's Sabra-Tel al-Hawa battalion, Mustafa Dalloul, in an airstrike in the Gaza Strip. pic.twitter.com/pPnjnsAMjp

IDF says fighter jets, combat helicopters and artillery, directed by infantry forces of the Nahal Brigade, struck and killed several Hamas terrorists during overnight ground operations in the Gaza Strip. pic.twitter.com/aPdpAAmXei