VIDEO Ludovic Orban A DAT ORDIN DSP-urilor și Poliției: 'Este vorba de 4.500 de persoane pentru care nu am avut temei'

Premierul Ludovic Orban a vorbit, marți, după ședința de la Ministerul de Interne, ce decizii s-au luat pentru limitarea cazurilor de coronavirus.

"Am solicitat câteva lucruri importante. DSP-urile vor trebui să emită toate deciziile pentru persoanele diagnosticate cu coronavirus care fie nu s-au internat, fie au ieșit la cerere din spital înainte de a fi vindecate. Este vorba de 4.500 de persoane pentru care nu am avut temei pentru a dispune izolarea și nu am evaluat starea de sănătate.

Accelerarea anchetelor epidemiologice atât la cazurile identificate pozitiv, cât și la persoanele care urmează să fie diagnosticate.

Este firesc să se impună izolarea pentru 14 zile a persoanelor care au intrat în vigoare cu persoane infectate.

Am solicitatat internsificarea acțiunilor de control, mobilizarea tutotor angajaților, pentru sancționarea celor care nu respectă legea.

Am solicitat poliției să susțină DSP-urile în identificarea penrsoanelor care au intrat în contact cu persoane infectate pentru a fi izolate sau carantinate.

Am solicitat poliției să reia controalele pentru a verifica dacă se respectă izolarea sau carantinarea", a declarat Ludovic Orban.