VIDEO | Ludovic Orban explică de ce s-a rupt coaliția: Totul a început pe 30 mai 2021

Ludovic Orban, președintele PNL, afirmă că lucrurile au luat-o razna în coaliția de guvernare în ziua în care premierul Florin Cîțu a intrat în campania internă pentru președinția partidului. Din acel moment, premierul a început să ia decizii care nu au mai ținut cont de negocierile din coaliție, susține Orban.

„Eu sunt un constructor, un negociator, un om care am căutat să adun, să unesc, să pun bazele unei alianțe. Am demonstrat că am capacitatea de a forma o majoritate parlamentară care să ne permită să facem ce le-am promis românilor.

Din păcate, există un moment 30 mai, în care s-a declanșat un război neașteptat în interiorul PNL, în care premierul pe care l-am susținut și l-am propus și-a anunțat candidatura la președinția PNL. Până atunci, lucrurile au funcționat normal.

Din momentul în care a început campania internă în PNL... Trebuie să rețineți, PNL era stabilit la 26-27% în sondaje. Atâta timp cât autoritatea mea de președinte al PNL a fost respectată și organismele statutare ale PNL au funcționat normal, nu în regim de concurență dură pentru președinția PNL, am luat decizii înțelepte, am menținut coeziunea coaliției.

Din păcate, lucrurile au luat-o razna de o lună, o lună și jumătate, de când atât domnul Florin Cîțu, cât și susținătorii domniei sale au considerat că nu mai este cazul să respecte președintele PNL, nu mai trebuie să respecte experiența, buna-credință, capacitatea de a lua decizii. Au început să facă tot felul de ședințe, premierul să ia decizii fără să se mai consulte cu președintele PNL și mai ales să ia decizii care au ieșit din cadrul dezbaterilor pe care le-am avut la reuniunile coaliției. Totul a culminat cu ziua de 1 septembrie, care a dinamitat coaliția”, a declarat Orban la Realitatea TV.