VIDEO Ludovic Orban îl 'urechează' pe Rareș Bogdan: 'Trebuie să învețe ce înseamnă echipa'

Liderul PNL, Ludovic Orban, susține că nu se teme de europarlamentarul Rareș Bogdan. De asemenea, Ludovic Orban susține că proaspătul ales în Parlamentul European trebuie să învețe ce înseamnă lucrul în echipă.

„Rareș trebuie să învețe ce înseamnă echipa. Nu mă tem de posibilitatea ca Rareș Bogdan să-mi ia locul la vârful PNL. Dacă o să fie problema de București o să discutăm de București. Nu vreau însă să vorbim acum de nume. (...) Nu am absolut nicio problemă, iar relația pe care o am cu el e una bună și nu e de ieri sau de azi. Este o relație în care am fost camarazi umăr la umăr, cum a fost și în legiunea sacră... Am convingerea și încrederea că o să gireze funcțiile pe care le are și le va avea cu maximă responsabilitate”, a precizat Ludovic Orban, în direct la emisiunea România9 de la TVR.