VIDEO Ludovic Orban le dă curaj oamenilor săi: 'Sunt mulţi care zic că Sectorul 3 e greu de câştigat. Robert Negoiţă poate fi bătut'

Candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR-PLUS la Primăria Sectorului 3, Adrian Moraru, a afirmat că a decis, după 20 de ani de activitate într-o organizaţie neguvernamentală, să intre într-un partid pentru că aşa poate fi schimbată administraţia locală. El a adăugat că „a venit o vreme în care nu putem să stăm deoparte”. La rândul său, Ludovic Orban a spus că Robert Negoiţă poate fi bătut în competiţia pentru Primăria Sectorului 3.

„Sunt Adrian Moraru şi locuiesc în blocul pe care îl vedeţi peste aceşti copaci din IOR. Toată viaţa mea am crescut în acest sector şi îl cunosc atât de bine. Îmi este drag acest sector. Sunt un om care a lucrat peste 20 de ani într-o organizaţie neguvernamentală. Sunt un om care a discutat cu zeci şi zeci de primari şi pe care i-am avut la dezbateri. Sunt oameni de la care am învăţat şi de la alţii am învăţat cum nu trebuie făcute niciodată anumite lucruri. În sutele de misiuni la care am participat şi am vorbit despre administraţia locală de multe ori am fost îndemnat de moderatori, de oameni şi întrebat – de ce nu intri în politică? Cred că a venit o vreme totuşi în care nu putem să stăm deoparte. Eu am fost unul dintre oamenii care nu au avut niciun fel de surprize că această alianţă se va face”, a declarat Adrian Moraru, marţi la evenimentul de lansare a candidaturii sale în parcul IOR.

Acesta a precizat că poate vorbi oricând despre administraţia locală şi despre ceea ce are nevoie Sectorul 3.

„Nu am niciun fel de problemă. Pot să vorbesc despre administraţie. Jurnaliştii mă cunosc, onegiştii mă cunosc. Am ajuns la concluzia că cel mai bun lucru este să las deoparte organizaţiile neguvernamentale şi să intru în partid. Până la urmă acesta este modul prin care poţi să schimbi viaţa oamenilor. Ca să spun aşa cum e firea naşei, aşa e şi firea finului. E unul şi acelaşi lucru. Sunt exact aceiaşi, ca să vedeţi de la cine a învăţat politică Robert Negoiţă. Multe dintre lucrurile pe care le vedeţi din acest sector sunt făcute şi moştenite. Robert Negoiţă e un om care cu 2 miliarde de euro a uitat tot ce a făcut primarul dinainte. Întrebaţi-l pe ce a cheltuit 2 miliarde. O să vă spună despre câteva proiecte, dar cu restul de 1,8 miliarde ce a făcut?”, a completat Moraru.

La rândul său, liderul PNL, Ludovic Orban, a precizat că Adrian Moraru este „o voce trează”, „o voce a societăţii civile” care a apărat mereu cetăţenii.

„Am ţinut să fiu prezent la evenimentul de lansare a candidatului nostru pentru funcţia de primar la Sectorul 3 în persoana lui Adrian Moraru. O voce trează, o voce critică, o voce a societăţii civile şi care a fost întotdeauna în apărarea cetăţenilor români. Sunt mulţi care zic că Sectorul 3 e greu de câştigat. Eu sunt convins de contrariul. Două echipe puternice, formate din oameni de calitate, oameni moderni, oameni cinstitiţi care gândesc altfel viaţa publică – şi aici e vorba de echipa USR-PLUS şi echipa PNL şi-au dat mâna pentru a elibera Bucureştiul de mafia PSD care a sufocat acest oraş şi la ţinut într-un stadiu de subdezolvare în care viaţa bucureştenilor a fost grav afectată. Încrederea a peste două treimi din bucureşteni şi intenţia de vot a peste 35% din bucureşteni”, a afirmat Ludovic Orban.

El a adăugat că PSD a sufocat Bucureştiul şi nu a realizat niciun proiect important pentru Capitală.

„Cele mai multe proiecte pentru Bucureşti au fost blocate sau întârziate de PSD în ultimii ani. Bucureştiul are nevoie de extinderea metroului, Bucureştiul are nevoie de o Autostradă de Centură, de lărgirea la patru benzi a actualei Şosele de Centură. Bucureştiul e un oraş sufocat, poluat în care calitatea aerului a scăzut dramatic, e cea mai mare poluare. Bucureştiul e un oraş sufocat de trafic. Am un mesaj către locuitorii Sectorului 3. Am locuit în acest sector 30 de ani. Cunosc Sectorul 3. Negoiţă poate fi bătut. Se poate mai bine, mai ieftin, mai cinstit, mai aproape de cetăţean, iar toată lucrurile astea pot fi oferite de echipa formată din PNL şi USR-PLUS, candidatul nostru la primăria Sectorului 3 Adrian Moraru şi bineînţeles candidatul nostru la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan”, a conchis Orban.

