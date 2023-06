VIDEO - Mergeau la nuntă, dar au murit într-un accident: cel puţin zece morţi în urma unei coliziuni între un autobuz și un microbuz

Şapte dintre victime făceau parte din aceeaşi familie.

Potrivit presei indiene, un microbuz privat ce transporta invitaţii la o nuntă s-a ciocnit frontal cu un autobuz local, în districtul Ganjam.

Ministrul şef din Odisha şi-a exprimat condoleanţele şi a cerut să fie oferite compensaţii rudelor victime şi tratament gratuit pentru răniţi.

Tragic #BusAccident at #Ganjam Odisha. 12 lives lost. Prayer for the injured ???? pic.twitter.com/UnTJWCNTjA