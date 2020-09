VIDEO Ministrul Costel Alexe răspunde la acuzaţiile de plagiat: 'O non-ştire. Un atac mârşav'

Informațiile potrivit cărora ar fi plagiat în lucrarea sa de doctorat sunt „un atac mârșav”, spune Costel Alexe, iar premierul Ludovic Orban apreciază că „ceea ce spune PSD nu valorează nici cât două cepe degerate”.

„Nu aș vrea să stricăm o asemenea frumoasă zi cu o non-știre. E campanie electorală. Intrăm în ultima săptămână, iar adversarii politici sau instituțiile media aservite adversarilor mei se întrec care pe care e mai inventiv. Trebuie spus foarte clar că nu este un plagiat. Nu s-a pus nicio secundă problema. Din păcate e un atac mârșav la instituția la care am urmat cursurile școlii doctorale, la adresa comisiei de doctorat și a conducătorului meu. Am demonstrat atât în cariera educațională, cât și cea profesională transparență, onestitate. Am respectat legea și reglementările în vigoare. E un fals”, spune ministrul Mediului, Costel Alexe, referitor la informațiile apărute în spațiul public referitoare la un posibil plagiat din teza sa de doctorat.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, trebuie demis imediat, conform standardului enunțat chiar de președintele Klaus Iohannis, susțin social-democrații, care arată că este suspectat că a plagiat în teza de doctorat.

