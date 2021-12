VIDEO - Nicolae Ciucă: 'Nu sunt un politician experimentat, dar am înțeles că politica nu este arta compromisului'

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, la TVR 1, că nu se consideră un politician experimentat dar poate să înțeleagă politica.

„Nu sunt un politician experimentat”, a afirmat premierul. „Nu am o experienţă politică, dar pot să înţeleg politica”, a adăugat acesta.

„Le-am spus colegilor mei inainte de a fi guvernul investit că am intrat in politica de curand si am reusit sa deslusesc cate ceva, le-am spus ca eu am inteles ca politica nu este arta compromisului, este arta solutiilor. Azi avem nevoie de solutii mai mult ca oricand, Oamenii au asteptari de la Guvern, au asteptari de la institutiile statului, nu putem sa ignoram faptul ca aceasta incredere s-a diminuat foarte mult”, a mai declarat Ciucă.