VIDEO Premierul Marcel Ciolacu la Sala Palatului: 'Să schimbăm statutul femeii rome'

Premierul Marcel Ciolacu a destins atmosfera de la Congresul Romilor: " Mai oameni buni, eu sunt din Buzau, nu din Beijing!" Dupa care a salutat pe limba romano: "Socaras prale", adica "Ce faceti, fratilor?"

”Am oprit risipa din banii publici!”, a spus raspicat Marcel Ciolacu.

"Eu m- am saturat de distinctia dintre noi si voi, care e facuta pentru a gasi vinovati. Lucrurile sunt foarte clare: egalitate de sanse pentru orice copil din rom, sprijin pentru orice batran din Romania, indiferent de etnie. Programul sa fie parte integranta din contractul social pe care Romania trebuie sail aiba fata de toti concetatenii sai. Sunteti romi , dar sunteti romani, haideti sa facem Romania asa cum ne- o dorim!", a spus, în aplauzele a mii de romi, președintele PSD.

Ciolacu a explicat ca potentialul generatiei tinere este foarte important si ca au existat amendamente in Legea privind invatamantul preuniversitar din partea etniei romilor, iar rolul lor este de a fi in Parlamentul Romaniei: "In scoli se preda limba romani si in curand va fi o disciplina importanta privind istoria romilor! "

La final, premierul a adus in discutie o problema arzatoare: "Vreau ca impreuna cu voi sa schimbam ceva foarte important, statutul femeii rome. In unele comunitati de nevoie de acest lucru. Va rog sa nu o luati ca pe o critica neprietenoasa...Sunt convins ca vom reusi!"