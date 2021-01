VIDEO Preşedintele Joe Biden şi prima doamnă, Jill Biden, au ajuns la Casa Albă

Preşedintele Joe Biden, învestit în funcţie miercuri, a ajuns la Casa Albă însoţit de prima doamnă, Jill Biden, şi de familia lor, anunță news.ro.

Cuplul prezidenţial a pornit spre Casa Albă de la Cimitirul Arlington la ora locală 15:15, după care e programat să înceapă evenimentul virtual „Parade Across America”, găzduit de actorul Tony Goldwyn.

Actorul Tom Hanks va găzdui „Celebrating America”, organizat de Presidential Inaugural Committee, care va cuprinde reprezentaţii Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Legend, Justin Timberlake, Demi Lovato, Jon Bon Jovi şi Ant Clemons, între alţii.

Convoiul prezidenţial s-a oprit la Freedom Plaza, de unde Biden a continuat drumul spre Casa Albă cu o „escortă militară de paradă”.

Înainte ca noul preşedinte să ajungă a avut loc o paradă militară, de-a lungul Pennsylvania Avenue, pentru a marca inaugurarea mandalului. Câteva zeci de persoane au urmărit de pe margine defilarea şi sosirea noului lider.

Maşina preşedintelui, flancată de reprezentanţi ai Serviciilor Secrete, s-a oprit mai multe minute în apropierea Casei Albe. Într-un final, Biden şi soţia lui au coborât şi au intrat în Casa Albă mergând alături de familia lor.

Preşedintele i-a salutat pe oamenii adunaţi să îi urmărească sosirea şi pe câţiva jurnalişti aflaţi la faţa locului. „Continuă să faci ce faci”, i-a spus unui reporter.

El le-a mulţumit şi, după câteva minute, a intrat în curtea Casei Albe, de care nu este străin, având în vedere că a fost vicepreşedinte în administraţia Obama. Joe şi Jill Biden şi întreaga familie au intrat în Casa Albă la ora României 22:50, după ce au fost întâmpinaţi de militari şi de o fanfară care a intomat „Hail to the Chief" şi „God Bless America”.

Joe Biden urmează să semneze, la ora locală 17:15, ordine executive şi alte acţiuni prezidenţiale. Jumătate de oră mai târziu, cei numiţi de preşedinte vor depune jurământul.

La ora locală 19:00 (ora României 02:00), secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, va susţine primul briefing pentru media. Înainte de ora 21:00, Biden şi Harris vor livra discursuri în programul „Celebrating America” dedicat inaugurării mandalului.

WATCH: President Biden walks into the White House for the first time as the 46th president of the United States. pic.twitter.com/BEibCRQO0p