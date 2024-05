VIDEO Proteste cu violențe și distrugeri de Ziua Muncii, în Franța: Forțele de ordine intervin cu gaze lacrimogene

Principalele două sindicate din Franța au organizat mitinguri de 1 Mai în mai multe orașe, inclusiv la Paris, sub sloganuri pentru promovarea păcii și împotriva austerității, dar și pentru un apel la o „Europă mai protectivă cu lucrătorii”. Evenimentele au loc în contextul alegerilor europene din iunie. În total, 165 de mitinguri au loc în întreaga țară, relatează RFI.

La proteste participă însă și pro-palestinieni și critici ai Jocurilor Olimpice, dar și fermierii nemulțumiți de normele de mediu. Potrivit unei surse din poliție, printre cele 4.500 de manifestanți de la Paris se află și câteva sute de radicali, notează AFP.

La Lyon, 22 de persoane au fost arestate și doi ofițeri de poliție au fost răniți după ce indivizi cu cagule au atacat o bancă. Violențe similare au avut loc și în orașul Nantes din vestul țării.

La Paris, 25 de persoane au fost arestate înainte ca parada să pornească. Autoritățile au scris pe platforma X că au confiscat arme, inclusiv un cuțit și pumnale de alamă.

O sursă din cadrul poliției a declarat pentru FranceInfo că autoritățile au fost pregătite pentru manifestanții. Aproximativ 12.000 de polițiști și jandarmi au fost desfășurați în întreaga țară, inclusiv 5.000 în Paris.

Între timp, eurodeputatul Raphaël Glucksmann, președintele mișcării de stânga Place Publique din Parlamentul European, a fost nevoit să plece de la o demonstrație din orașul Saint-Etienne, după ce a fost urmărit de tineri protestatari care au aruncat după el cu ouă pline de vopsea.

Glucksmann a declarat că a fost ținta unor „grupuri mici și violente”, într-un atac care a fost rezultatul a „luni de ură și calomnie” orchestrate cu abilitate de stânga dură.

Mii de oameni au ieșit în stradă și la Nantes. Mai mulți protestatari îmbrăcați în negru și cu șepci au spart vitrine, o bancă, un supermarket Carrefour şi un magazin de îmbrăcăminte.

Forţele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene, notează AFP.

Primele manifestaţii de amploare au pornit la Marsilia,

Nisa, Strasbourg şi Clermont-Ferrand.

La Marsilia, manifestanţi au agitat numeroase steaguri palestiniene, potrivit unor imagini difuzate de BFMTV.

Steaguri palestiniene au fost agitate şi la Nisa, potrivit France Bleu.

La nivel naţional, „15.000 până la 120.000” de manifestanţi sunt aşteptaţi, potrivit unei note a serviciilor teritoriale de informaţii, consultată de AFP.

Este vorba despre un aflux mult mai mic decât în 2023, când la această mobilizare au luat parte aproape 800.000 de manifestanţi - potrivit autorităţilor - şi 2,3 milioane de manifestanţi - potrivit Confederaţiei Geneale a Muncii (CGT).

Este vorba despre un număr de opt până la zece ori mai mare decât în 2022, când poliţia a numărat 116.000 de manifestanţi, iar CGT 210.000.

La Paris, între 15.000 şi 30.000 de persoane sunt aşteptate de către autorităţi, inclusiv 400 până la 800 de manifestanţi radicali.

Activişti propalestinieni ar putea îngroşa rândurile manifestanților, mai ales la Paris, dar şi „critici” ai Jocurilor Olimpice ar putea profita de această „tribună”, potrivit spionajului francez.

Autorităţile se aşteaptă în mare la manifestaţii „cu caracter mai degrabă festiv” şi „mai liniştit” decât anul trecut, când Ziua Muncii a fost marcată de ciocniri violente în capitală şi în alte oraşe ca Nantes şi Lyon.

France shows its anger on May Day ahead of the Paris Olympics. Massive clashes break out in Paris as huge May Day protests swarm onto the streets across the country.



Footage shows Paris police, notorious for their excessive violence, beating protesters and leaving several… pic.twitter.com/DuDiOB5Nbu