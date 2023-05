VIDEO | Putin este surprins vorbind confuz și cu dificultate în timpul unei întâlniri oficiale

„Discută cumva Putin despre obiectivele operațiunii militare speciale?”, s-a întrebat ironic Anton Gerașcenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne, care a postat pe Twitter fragmentul video cu bâlbâiala lui Putin tradusă în limba engleză.

„Colegii mei au vorbit despre problemele si barierele administrative cu care se confruntă si care îi împiedică să meargă înainte. Ele sunt de înțeles. Neclar, da, și apropo și de înțeles, am vrut să spun. Neclar de depășit, dar și asta e clar”, a declarat Putin.

"They are understandable. It's not understandable... Yes, by the way, it's understandable."



