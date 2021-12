VIDEO România poate da o lovitură de MILIARDE de euro: Cum se va umfla PIB-ul cu o simplă aplicație

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că prim-ministrul Nicolae Ciucă şi Guvernul pe care îl conduce, precum şi liderii politici care compun actuala coaliţie de guvernare sunt decişi să ia măsurile propuse pentru stoparea evaziunii fiscale, considerând că "nu se mai poate trăi aşa în România".

"Ce vă pot spune exact este că, până la 1 aprilie, tot ce înseamnă produs accizabil, şi aici vorbim de alcool, resurse minerale, tutun, legume-fructe, carburanţi, totul se va desfăşura, activitatea se va desfăşura cu facturi electronice şi cu avize electronice, care se vor închide automat numai în sistemul ANAF. Cu adevărat, va trebui să îmi iau şi SPP dublu, dar nu neapărat eu, cât prim-ministrul. Eu vă spun că Nicolae Ciucă şi Guvernul actual şi liderii celorlalte partide care compun această coaliţie sunt hotărâţi să ia aceste măsuri. Vă dau un singur exemplu: Ungaria avea un nivel de necolectare la TVA de 33%. A ajuns într-un an de zile, cu Radarul mărfurilor, la 5%. De ce încontinuu să spun că nu am bani? 80% din pensiile din România sunt sub 2.000 de lei. De ce să spui că nu ai bani, în loc să ai o guvernare eficientă - şi un Guvern eficient este să colectezi ceea ce este al românilor", a afirmat Ciolacu miercuri seara, într-o emisiune la România TV.

Liderul PSD consideră că nu se poate continua cu un nivel de evaziune fiscală de 12%.

"Nu se mai poate, după 30 de ani nu se mai poate la nivel de evaziune de 12%. Nu se mai poate trăi aşa în România. (...) Este o decizie politică şi va fi dusă la îndeplinire. Văd o determinare la absolut toţi decidenţii politici din acest moment, care creează această coaliţie, în frunte cu prim-ministrul şi cu ministrul Finanţelor", a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a făcut referire şi la măsurile prin care se doreşte stoparea risipei banului public şi a vorbit despre reorganizări în ministere, care să nu presupună neapărat reduceri de personal.

"Am stat şi eu de vorbă cu miniştrii. O dată, e stopajul risipei banului public şi cred că a venit timpul de reorganizări în ministere, nu neapărat să dai oameni afară, dar să faci o eficienţă foarte clar. Sunt zeci de măsuri pe care miniştrii pot să le ia pentru a fi ministerele mult mai funcţionale. Noi aşteptăm foarte mult să avem diferite aşteptări, dar cu aceiaşi oameni şi în aceleaşi sisteme să ştiţi că nu o să reuşim", a apreciat liderul social-democrat.

