VIDEO Scandal la ultima dezbatere între candidații democrați Elizabeth Warren şi Bernie Sanders

Un schimb de replici virulent a avut loc între democraţii Elizabeth Warren şi Bernie Sanders, care s-au tratat reciproc drept ”mincinoşi”, la finalul dezbaterii telvizate de marţi seara, în statul Iowa, între şase candidaţi în alegerile primare, dezvăluie CNN, gazda dezbaterii, relatează AFP.

La finalul dezbaterii, Elizabeth Warren a refuzat să-i stângă mâna lui Bernie Sanders, cu care a schimbat replici dure în timpul emisiunii. Înregistrarea video a acestei scene, fără sonor, a devenit virală pe Internet. CNN a dezvăluit miercuri înregistrarea dialogului între cei doi candidaţi.

- M-ai făcut mincinoasă pe un post naţional de televiziune! îi spune Warren.

- Ce? îi răspunde Sanders.

- M-ai făcut mincinoasă, repetă senatoarea progresistă.

- Să nu discutăm asta acum. Dacă vrei să purtăm această discuţie, o vom purta, spune Sanders.

- Când vrei tu, îi replică Sanders.

- Tu m-ai făcut mincinos, reia Sanders. Tu mi-ai spus... bine, să nu discutăm asta acum.

În timpul emisiunii, Warren l-a acuzat pe Sanders că i-a spus la un moment dat că o femeie nu poate fi aleasă preşedintă împotriva lui Donald Trump.

”N-am spus asta”, a declarat senatorul independent în timpul dezbaterii.

Warren şi Sanders - care reprezintă stânga în Partidul Democrat şi se află între favoriţi, alături de moderatul Joe Biden, în alegerile primare democrate - au făcut până acum un front amical.

