VIDEO - Sharon Stone a dezvăluit cum a filmat celebra scenă din Basic Instinct: 'Aşa mi-am văzut vaginul filmat prima dată'

Actriţa Sharon Stone a fost îndemnată să întreţină relaţii sexuale cu colegii ei de sex masculin pentru a avea o chimie mai bună cu ei pe ecran - şi aceste cereri au venit din partea producătorilor, a scris ea în cartea de memorii care va fi lansată pe 30 martie, potrivit Variety, relatează News.ro.

Citește și: INEDIT Confesiunile unui călugăr în timpul pandemiei: Mi-e frică de o viitoare ‘castă a talibanilor’ ortodocși!

Stone, care a avut o carieră prolifică timp de patru decenii, a mai scris că a fost păcălită să filmeze celebra scenă din "Basic Instinct" fără lenjerie intimă, şi că nu a ştiut că părţile ei intime vor fi expuse pe ecran, până la o primă vizionare într-o cameră plină de agenţi şi avocaţi.

"Aşa mi-am văzut vaginul filmat prima dată, la mult timp după ce mi s-a spus "Nu vedem nimic - am nevoie să-ţi scoţi chiloţii, pentru că albul reflectă lumina, aşa că ştim că ai lenjerie", a scris Stone în cartea de memorii "The Beauty of Living Twice".

"Da, au existat multe puncte de vedere cu privire la acest subiect, dar pentru că eu sunt cea cu vaginul, pot să spun: Celelalte puncte de vedere sunt prostii", a scris Stone în câteva fragmente publicate de Vanity Fair.

Citește și: RAPORT despre Wuhan făcut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semăna cu un focar natural'

Vorbind despre regizorul filmului, Paul Verhoeven, Stone îşi aminteşte: "M-am dus în cabina de proiecţie, l-am pălmuit pe Paul peste faţă, am plecat şi mi-am sunat avocatul, pe Marty Singer. Marty mi-a spus că nu pot lansa filmul aşa cum este... Şi, Marty a mai spus, conform Screen Actors Guid, sindicatul meu, că este ilegal să filmezi pe sub fustă (...) Aveam multe lucruri la care să mă gândesc. Dacă aş fi fost regizorul? Ştiam ce film fac. M-am luptat pentru rol, şi tot timpul, doar acest regizor a fost alături de mine". Actriţa a permis scena pentru că "era corect faţă de film şi personaj".

Ea scrie că producătorul "mi-a explicat de ce ar trebui să fac sex cu partenerul aşa încât să avem o chimie mai bună pe ecran". "Sex şi nu sexualitate pe ecran era de aşteptat în meseria mea", a mai scris actriţa.

Stone scrie că, deşi este încântată să vadă progresele realizate la Hollywood, ea vrea să vadă procese corespunzătoare pentru crimele sexuale.

Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958, este un fost model profesionist, care a renunţat la modă pentru a deveni actriţă şi producătoare de film. S-a făcut remarcată după ce a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în thrillerul SF ”Total Recall” din 1990 şi a devenit o vedetă de talie mondială graţie rolului din thrillerul erotic ”Basic Instinct” din 1992, regizat de Paul Verhoeven, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

Citește și: Analiză │ România este condusă de ardeleni: Președintele, serviciul secret, Justiția, Academia, partidele politice sau ministerele

A fost nominalizată la Oscar şi a câştigat Globul de Aur la categoria ”cea mai bună actriţă în rol principal” datorită evoluţiei sale din drama ”Casino” (1995), regizată de Martin Scorsese.

A primit alte două nominalizări la Globul de Aur pentru rolurile din drama ”Puternicii/ The Mighty” (1998) şi comedia ”Muza/ The Muse” (1999). În 2004, a câştigat premiul Primetime Emmy pentru evoluţia sa din serialul ”Cabinet de avocatură/ The Practice”. A jucat şi în alte filme de succes, precum ”Mascul necruţător/ Alpha Dog” (2006), ”Bobby” (2006) şi, recent, în filmul biografic ”Lovelace” (2013), dedicat actriţei de filme porno Linda Lovelace.