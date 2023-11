VIDEO - Tragedie pe terenul de fotbal în Europa! Un atacant în vârstă de 28 de ani moare după un infarct în timpul meciului

Dwamena (28 ani), care evolua în acest sezon pentru formaţia KF Egnatia, s-a prăbuşit pe teren în minutul 24 al partidei cu Partizani Tirana.

Fotbalistul african, cu nouă selecţii în naţionala ţării sale, a fost transportat la spital, după ce s-a încercat resuscitarea sa pe teren, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

Raphael Dwamena s-a mai confruntat cu o astfel de problemă pe terenul de joc, în cursul carierei sale. În ianuarie 2020, el a fost operat la Zaragoza şi i-a fost montat un dispozitiv la inimă. Ghanezul nu a mai jucat apoi timp de aproape trei ani, iar medicii i-au recomandat să renunţe definitiv la fotbal, însă Dwamena a insistat să joace din nou.

