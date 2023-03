Viitorul este aici! Taxi-urile aeriene zboară cu 250 km/h: zborul cu avionul devine istorie/ Video

Dezvoltatorul german de taxiuri aeriene Lilium Air Mobility a atins o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră cu un demonstrator de tehnologie, numind acest rezultat o etapă cheie în calea certificării vehiculelor sale zburătoare alimentate electric ,în 2025, transmite Reuters.

Această viteză a fost atinsă în timpul testării vehiculului Phoenix 2, la un centru de testare de zbor din sudul Spaniei, a declarat compania pentru Reuters, după ce a postat un videoclip teaser pe reţelele de socializare, informează News.ro.

Lilium concurează pe o piaţă aglomerată pentru vehicule electrice cu decolare şi aterizare verticală (eVTOL), sperând să înlocuiască călătoriile rutiere cu avioane sau elicoptere.

Compania planifică dă asigure o viteză de croazieră a vehiculelor sale de 250 km pe oră.

