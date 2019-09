Viorica Dăncilă a anunțat că Guvernul este blocat: Suntem într-o situație fără precedent. Klaus Iohannis a încălcat deciziile CCR

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, la sediul PSD, că prin lipsa unui răspuns din partea sefului statului cu privire la ministrii interimari propusi de Executiv dupa demisile celor 3 ministri ALDE de la Energie, Mediu si Relatia cu Parlamentul, activitatea Guvernului a ajuns intr-o situatie fara precedent.

„Candidatul Iohannis se foloseste de tribuna administratiei prezidentiale sa isi lanseze mesajele de campanie. Miercurea trecuta refuza nejustificat sa numeasca ministrii propusi. O saptamana mai tarziu blocheaza din nou numirea ministrilor interimari refuzand sa dea un raspuns. Suntem intr-o situatie fara precedent, de confuzie si dezechilibru generata de comportamentul iresponsabil si egoist al presedintelui. Are obsesia blocajelor, continua sa incalce Constitutia in intreg dispret fata de tara. Este evident ca dl Iohannis nu a inteles si nu intelege ce se intampla in lipsa unor ministri interimari. Prin intarzierea numirii ministrilor interimari, Klaus Iohannis incalca deciziile CCR”

Președintele Klaus Iohannis nu a anuntat daca accepta sau respinge ministrii interimari. Sedinta de Guvern de miercuri nu s-a mai tinut in asteptarea unui anunt al presedintelui.

Surse guvernamentale au zis STIRIPESURSE.RO că miniștrii ALDE care au demisionat nu și-au delegat atribuțiile către vreun secretar de stat, astfel că situația este tulbure: nu e foarte clar dacă se mai pot ține ședințe de Guvern cu 3 scaune goale și ministerele vacante nu ar mai putea să înainteze hotărâri și nici să aprobe ordonanțe.

