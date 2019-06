Viorica Dăncilă, atac voalat la adresa lui Victor Ponta - Premierul explică de ce nu și-a dat demisia din funcție

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că nu și-a dat demisia din funcție la momentul construcției bugetului pentru că este "un om responsabil" și că nu își poate dezamăgi colegii din PSD. Premierul a lansat, în acest context, un atac voalat la adresa lui Victor Ponta, făcând referire la demisia acestuia din funcția de premier.

"(Nu mi-am dat demisia - n.r.) pentru că sunt un om responsabil, pentru că pentru mine înseamnă foarte mult votul cetățenilor din România. A fost un vot masiv pentru PSD în 2016. Eu, ca prim-ministru, nu am voie să-mi dezamăgesc nici colegii de partid și nu am voie să dezamăgesc nici cetățenii care au crezut în noi. Pentru că am încredere că putem mișca lucrurile. Eu cred în PSD și nu vreau să repet ceea ce au făcut alții, să lase partidul într-o situație neplăcută prin demisia premierului. Pentru că eu cred că România are nevoie de stabilitate. Într-o perioadă în care vedem ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să fim un pilon de stabilitate, că deținem președinția rotativă, o președinție foarte bună și că trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Trebuie ca cei care nu ne-au cunoscut sau cei care nu au crezut în noi să-și schimbe impresia și să arătăm că România și românii sunt altfel", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul ședinței BPN al PSD.