Viorica Dăncilă: 'Cehia ocupă locul al zecelea în clasamentul investitorilor străini în România'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că Cehia ocupă locul al zecelea în clasamentul investitorilor străini în România, fiind peste 1.000 de societăţi comerciale în ţara noastră, adăugând că a pledat, în cadrul întâlnirii sale cu premierul ceh, pentru "intensificarea substanţială a dialogului" dintre cele două ţări pe toate palierele, potrivit agerpres.ro.

"Am pledat pentru intensificarea substanţială a dialogului dintre România şi Republica Cehă pe toate palierele. Doresc să subliniez stadiul foarte bun al relaţiilor economice şi comerciale bilaterale. La sfârşitul anului 2018, volumul total al acestora a atins valoarea de 4,67 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un record în raport cu anii precedenţi. Există peste 1.000 de societăţi comerciale din Cehia în România. De altfel, Cehia ocupă locul al zecelea în clasamentul investitorilor străini în România. România se găseşte pe locul al 15-lea în topul partenerilor comerciali ai Cehiei. Pe acest fundal, doresc să încurajez în special companiile din România să fie mai încrezătoare în oportunităţile de acces pentru produsele româneşti pe piaţa cehă. Am relevat necesitatea extinderii cooperării sectoriale. Am menţionat în context disponibilitatea părţii române de a extinde colaborarea sau, după caz, de a conlucra cu partea cehă în numeroase domenii, cu trimitere la digitalizare, securitate cibernetică, securitate energetică, încurajarea mediului de afaceri, precum şi sănătate şi agricultură", a spus Dăncilă, într-o conferinţă de presă comună cu prim-ministrul Republicii Cehe, Andrej Babis, potrivit unei înregistrări postate pe Youtube de Guvernul României.

Ea a adăugat că România şi Republica Cehă acordă o atenţie deosebită unor dosare importante, precum viitorul Europei, Brexit, migraţie, cadrul financiar multianual, extinderea Uniunii Europene, Politica de vecinătate.

"Am făcut cunoscut că România va participa, în calitate de stat partener cu statut special, la ediţia din anul 2019 a evenimentului 'Zilele NATO la Ostrava', care va avea loc în perioada 21-22 septembrie. Am discutat aspecte privind contribuţia minorităţii cehe din România, minoritate foarte bine integrată în societatea românească, precum şi despre aportul comunităţii româneşti din Republica Cehă la progresul relaţiilor bilaterale. Acestea contribuie la consolidarea climatului de încredere şi respect între cele două ţări, facilitarea procesului de strângere a legăturilor de afaceri şi susţinerea eforturilor de promovare a schimburilor culturale. Am convenit cu domnul premier elaborarea unui plan de acţiune care să evidenţieze domeniile de dezvoltare pe viitor a relaţiei bilaterale şi am stabilit înfiinţarea unui grup de lucru coordonat la nivel guvernamental. Am abordat subiecte privind cooperarea regională. Un loc aparte, cred eu, trebuie destinat strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării", a mai afirmat premierul român.

Viorica Dăncilă se află vineri într-o vizită oficială în Republica Cehă.