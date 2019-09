Viorica Dăncilă: 'Colaborarea româno-polonă s-a dezvoltat într-un parteneriat strategic puternic, viabil şi orientat spre viitor'

Colaborarea româno-polonă s-a dezvoltat într-un parteneriat strategic puternic, viabil şi orientat spre viitor, a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria, în cadrul unei declaraţii comune cu premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, potrivit Agerpres.

"Consultările dintre guvernele noastre au avut loc într-un context aparte, marcat de sărbătorirea, de către România şi Republica Polonă, în acest an, a 100 de ani de relaţii diplomatice. De asemenea, marcăm 10 ani de parteneriat strategic. Polonia este un prieten apropiat, un partener strategic cheie şi un aliat de încredere al României. Bazată pe o relaţie cu tradiţie, pe interese convergente şi pe un destin comun, colaborarea româno-polonă s-a dezvoltat într-un parteneriat strategic puternic, viabil şi orientat spre viitor. Consultările de astăzi au permis o trecere în revistă a progreselor înregistrate în cooperarea dintre ţările noastre şi stabilirea reperelor pentru cooperarea viitoare. Salut, astfel, semnarea mai multor memorandumuri de înţelegere în domenii cu o relevanţă deosebită pentru dezvoltarea ţărilor noastre, precum infrastructura şi transporturile, energia, comunicaţiile şi digitalizarea, antreprenoriatul, gestionarea fondurilor europene, cooperarea pe linia Academiilor de Poliţie", a spus Dăncilă.

Citește și: Cristian Tudor Popescu și-a ieșit din minți! ‘Un carnaval macabru. Pe vremea lui Ceaușescu se făcea lucrul ăsta frecvent’

Ea a menţionat că oamenii de afaceri din Polonia îşi sporesc investiţiile în ţara noastră, în timp ce investitorii români manifestă, la rândul lor, un interes crescut pentru piaţa poloneză.

"Am stabilit, de comun acord, continuarea reuniunilor în acest format, care să devină o practică prin organizarea de consultări anuale între Guvernele noastre, precum şi aprofundarea coordonării româno-poloneze în plan regional, european şi euroatlantic. Ne-am concentrat atenţia şi asupra problematicii europene, unde ne propunem să cooperăm îndeaproape, pe baza viziunilor, poziţiilor şi abordărilor similare cu privire la o serie de subiecte de actualitate de pe agenda europeană, precum Brexit, Cadrul Financiar Multianual, Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună. (...) Am discutat, totodată, importanţa cooperării în plan regional, în special în cadrul Iniţiativei celor trei Mări. Am susţinut că explorarea unor noi oportunităţi de cooperare să ia în calcul necesitatea unei abordări pragmatice şi generarea de valoare adăugată. Dialogul constant şi angajamentele asumate de guvernele noastre sunt baza solidă a cooperării viitoare pentru dezvoltarea economică a regiunii din care facem parte, precum şi pentru creşterea securităţii în zonă. Vom continua să lucrăm împreună pentru consolidarea proiectului european, de al cărui succes depinde viitorul cetăţenilor pe care îi reprezentăm şi în numele cărora acţionăm", a arătat Viorica Dăncilă.