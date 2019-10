VIDEO Viorica Dăncilă, despre unii semnatari ai moțiunii de cenzură: 'Au spus că au primit telefoane de la primari și le-au cerut să nu voteze moțiunea'

Viorica Dăncilă a declarat, marți seara, la Mediafax, că a discutat cu parlamentarii PSD care au semnat moțiunea de cenzură și a confirmat că dacă aceștia își vor duce gestul până la capăt și vor vota pentru căderea guvernului, partidul va lua măsuri împotriva lor.

Premierul a precizat, din nou, că nu crede că moțiunea va trece, fiind cale lungă între cele 237 de semnături până la cele 233 de voturi necesare. În plus, parlamentarii PSD nu vor vota, ci vor sta în bănci.

”Vom avea argumente pentru orice punct din această moțiune. Este cea mai slabă moțiune, nu vedem nimic concret, nu vedem cifre. Eu cred că foarte mulți nu vor vota moțiunea. Ludovic Orban se bazează pe 237 de semnături. Va trebui să se asigure că vor avea 237 de voturi. Nu cred că vor avea 233 de voturi pentru ca moțiunea să treacă.

Nu aș vrea să păr aroganța și să spună cineva că nu iau în calcul scenariul ca moțiunea să treacă.Dacă moțiunea va trece, vom lupta din opoziție, vom fi atenți la măsurile ce vor fi luate. Ne interesează ceea ce se întâmplă cu românii.

Strategia noastră este să discutăm cu cât mai mulți oameni responsabili, care știu că au nevoie de stabilitate în România. Eu cred că mulți nu vor vota moțiunea. Spun acest lucru pentru că vor trebui să se întoarcă acasă și să se vadă cu cei cărora le-au cerut încrederea și cei care i-au votat. Nu vor putea spune că au votat această moțiune, că au dat jos un guvern, că au renunțat la un program de guvernare și au fost de acord cu liderul PNL și alți lideri ai opoziției că vor da oameni afară și vor tăia pensii și salarii. Nu vedem din partea opoziției niciun plan de guvernare, numai dorință de a duce țara în instabilitate

Membrii PSD nu vor vota. Nu știu ce vor face cei de la PSD care au semnat pentru moțiune. Am discutat cu mai mulți membri ai PSD care au semnat moțiune, am avut o discuție aplicată, nu cum a ieșit în spațiul public că am plătit. Am discutat cu cei care au semnat moțiunea, le-am spus că atunci când vor merge în județele în care au fost votați vor trebui să își asume și să explice de ce au făcut asta. Să spună tot ce se va întâmpla cu România în perioada următoare. Că programele PNDL 1 și 2 nu se mai aplică în perioada următoare. Unii au spus că au primit telefoane de la primari și le-au cerut să nu voteze moțiunea. Cred că pot exista și nemulțumiri, personale, anumite discuții, dar pornind de la asta până la a vota împotriva propriului partid...este o distanță mare. Cred că partidul îi va sancționa.”, a declarat Viorica Dăncilă.

