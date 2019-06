Viorica Dăncilă, primele declarații după ce a fost aleasă președinte al PSD: Anunță candidatul la prezidențiale

Viorica Dăncilă a câștigat, așa cum era de așteptat, funcția de președinte al PSD! Dăncilă a anunțat că primul lucru pe care îl va face ca lider al partidului va fi să meargă în teritoriu. Ea a dat detalii și despre prezidențiabilul pe care PSD îl va susține în cursa pentru Cotroceni, dar și despre schimbarea unor miniștri.

”Voi merge în teritoriu, voi lua legătura cu oamenii, voi face o evaluare a rezultatului alegerilor, voi vedea ce vor oamenii, este primul lucru pe care îl voi face. Trebuie să reluăm discuțiile cu oamenii.

Am declanșat două sondaje de opinie, sunt măsurați colegii care și-a exprimat. Am pus și un candidat din afara partidului, l-am pus și pe domnul Tăriceanu, și încă unul cu toți liderii politici. Putem să mai introducem și alte persoane. Am introdus numele celor care și-au exprimat până acum dorința de a candida, un candidat comun și un candidat din afara partidului, dar fără a nominaliza cine este acesta. Cred că trebuie să mergem cu candidatul cu cele mai mari șanse la prezidențiale și care poate avea în spate tot partidul. Nu vrem doar să participăm, ci să câștigăm. Vrem să fim uniți, fiecare să facă campanie.

Nu am luat în calcul acest lucru (o candidatură la prezidențiale - n.r.), de aceea în sondajele pe care le fac nu figurez decât în dreptul liderilor partidelor politice. Eu sper să avem un candidat al PSD sau de ce nu un candidat comun care să aibă o șansă la prezidențiale. Vom ajunge sigur în turul doi la prezidenţiale. Este un obiectiv şi avem o strategie, avem o altă abordare în cadrul PSD. Vom strânge rândurile şi vom ajunge în turul doi la prezidenţiale.

De săptămâna viitoare vom face evaluarea fiecărui ministru. Avem de făcut două numiri. După ce facem evaluarea, vedem dacă facem remaniere sau restructurare. Dacă vorbim despre remaniere, vom merge cu propunerile la președinte, dacă va fi restructurare, vom merge în Parlament.”, a spus Viorica Dăncilă la Antena 3.

