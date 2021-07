Virgil Guran face apel la calm în PNL: 'Aducem partidului un prejudiciu mare de imagine'

Liderul PNL Dâmbovița, senatorul Virgil Guran, a declarat luni la Antena 3 că din moment ce alegerile din PNL țin de bucătăria internă a partidului și nu interesează publicul larg, ar trebui ca atacurile publice între liberali să înceteze.

„Cei din echipa mea, din echipa lui Orban, au inteles ca vin sa voteze 5.000 de colegi liberali din teritoriu. Nu sunt alegeri nationale, sunt alegeri in partid. Scotand in afara acestui grup tot ce se intampla, aducem un prejudiciu mare de imagine. (...) Ce, ma voteaza pe mine telespectatorul X care nu are treaba cu partidul?”, a zis Guran.

„Trebuie sa ma supere cineva rau sa ies sa spun ceva rau de colegii mei. Va spun ceva, cu toti trebuie sa lucram si dupa 25 septembrie. Daca zice cineva ca eu nu am valoare, cum o sa spuna dl Citu dupa Congres ca 'Uite, ce face acolo dl Guran e bine'?”, a adăugat el.

