Vitalie Vovc: Săptămâna în care Eminescu s-a aşezat lângă tanc

De 675 de zile durează cel mai sângeros război de pe continentul european de la sfârșitul celui de-al II-lea război mondial… În noaptea dispre 28 spre 29 decembrie rușii au bombardat Ucraina din tot ce au putut: sistemele de apărare antiaeriană ucrainene au numărat nu mai puțin de 158 de ținte aeriene! Antiaeriana a doborât 27 de drone de tip Shahed și 87 de rachete (114 în total). La momentul în care scriu aceste rânduri sunt contabilizați 19 civili omorâți și peste 130 de răniți... În total, costul rachetelor trimise de putler asupra Ucrainei se ridică la 1,27 miliarde de dolari.

Andrzej Duda, Președintele Poloniei, a convocat o reuniune de urgență cu militarii, căci cel puțin una din rachetele lansate de ruși (X-22 sau X-101) a violat spațiul aerian al Poloniei. Racheta ar fi re-intrat în Ucraina, unde a fost doborâtă de antiaeriană ucrainenilor. Nu avem, la moment, nicio veste despre deciziile polonezilor.

Dacă e să facem un calcul foarte cinic, într-o singură noapte putiniștii au spulberat cam 10% din PIB-ul Republicii Moldova... Cifră pe care o recomand „călduros” spre comparație tuturor celor (inclusiv pentru acei din exterior) care se chinuie din răsputeri să mărească „capacitatea de apărare” a Republicii Moldova. Să fiu înțeles corect: a mări capacitatea de apărare a Republicii Moldova e important și necesar, dar depinde de cine ne apărăm. 158 de ținte aeriene lansate asupra unui teritoriu de 33.847 km²? Încă o întrebare retorică, dar cu același răspuns atât la capitolul consecințe cât și mijloacele de „prevenție”. Cine are ochi – vede, cine are urechi – aude, care are minte – înțelege, care are curaj – acționează.

Suntem în plină perioadă de sărbători și noutăți nu prea ne vin din Republica Moldova. Voi menționa doar două:

VLADIMIR LA VLADIMIR TRAGE Despre „mitropolit” vom vorbi. Jurnaliștii au calculat că Nicolai Cantarean, șeful Bisericii Ortodoxe din Moldova, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, s-a aflat în străinătate peste 140 de zile, dintre care circa 60 de zile în Federația Rusă. Pe 28 decembrie a revenit de la Moscova unde a stat tocmai 23 de zile. Cu alte cuvinte, el a petrecut la Moscova 16% din zilele anului. În total, șeful bisericii a fost departe de „enoriașii” săi 38% din zilele lui 2023. Se vede că e mult mai important să respecți subordonarea.

PE LÂNGĂ TANCUL FĂRĂ SOŢ La Bălți a apărut un nou monument al lui Eminescu. La prima vedere, e un eveniment marcant. Eminescu e totuși simbolul național al românității de pretutindeni. Poetul național parcă ar sta pe o bancă în fața Pinacotecii, în piața centrală a orașului, pe pietonala centrală. Dar acei care cunosc orașul, înțeleg imediat că el stă chiar alături de tancul „eliberator” T-34 cu focul său „veșnic”, oarecum spăsit și trist... O imagine absolut stratosferică, absurdistan total, dar atât de simbolică... Nu ştiu încă cine e autorul acestei instalaţii de ansamblu, poate Măria-Sa Hazardul, dar compoziţia e o operă de artă în sine! Felicitări autorilor (sincere, nu e ironie, vă asigur)!

Sper că ați sărbătorit cu toții Crăciunul, alături de oameni civilizați, și nu ați lăsat totul pentru mai târziu... Iar atunci când veți sărbători Revelionul, poate apucați să vă gândiți și la armata ucraineană, grație căreia aveți senzația că trăiți vremuri de „pace”...

Vitalie Vovc este originar din oraşul Bălţi. A absolvit Universitatea de Stat „Alecu Russo” în 1999. Imediat după absolvire a părăsit Republica Moldova pentru a-şi continua studiile în Bulgaria, Sofia, la Institutul Francofoniei pentru Administraţie şi Gestiune unde şi-a luat primul master în Gestiunea afacerilor. În 2001 a plecat la Paris, unde a obținut o a doua diplomă de master, la Universitatea Paris 9 Dauphine, în Ştiinţe organizaţionale, Strategie şi Politici generale. Instalat definitiv la Paris, activează actualmente în domeniul privat în calitate de consultant în organizări şi gestiune de fluxuri comerciale, angajat la o companie franceză care prestează servicii de e-marketing pentru grupuri industriale multinaţionale.