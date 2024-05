Vladimir Putin l-a făcut pe Silvio Berlusconi să verse după un copac: A spintecat o căprioară și i-a smuls inima

„Când ne plimbam prin zăpadă, a văzut două căprioare și mi-a arătat să mă uit la una: „Aceasta e a ta. Împuşc-o-." L-am anunţat că, chiar dacă aş muri, nu aş trage. Apoi le-a împușcat pe ambele", şi-a amintit Cicchitto cuvintele lui Berlusconi.

După aceea, potrivit poveștii lui Berlusconi, Putin s-a uitat la fostul premier italian cu satisfacție și i-a spus: „Astăzi vă voi oferi o masă extraordinară”. Apoi, a luat un cuțit și s-a dus la căprioara pe care o omorâse.

„A spintecat animalul și i-a tăiat inima. Apoi a luat o tavă de lemn de la gardian, mi-a dat-o și a pus deasupra acea bucată de carne însângerată, spunând: „Acesta va fi un fel de mâncare excepțional”. Premierul Italiei s-a ascuns în spatele unui copac și a vomitat”, a continuat să povestească prietenul lui Berlusconi.

‼️ 'Cut out the heart of a deer'. Berlusconi's friend tells a chilling story about hunting with Putin



Russian dictator Vladimir Putin scared the late former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi during a joint hunting trip in 2013.



According to the former senator from… pic.twitter.com/rZ7zEBHZuA