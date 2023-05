Video - Vladimir Putin s-a dezlănțuit în discursul de la Parada Victoriei: Ambiţia excesivă, aroganţa şi permisivitatea duc în mod inevitabil la tragedii

UPDATE - Parada militară s-a încheiat în scurt timp, după nici o oră. A lipsit spectacolul aviatic, defilările ample, cu multiple arme, iar spectatorii au fost mult mai puţini. Putin a părăsit tribuna înconjurat de oaspeţii săi din CSI şi s-au depus coroane de flori.

ALOCUŢIUNEA ROSTITĂ DE PUTIN LA PARADA MILITARĂ:

„Dragi cetăţeni ai Rusiei!

Dragi veterani!

Tovarăşi soldaţi şi marinari, sergenţi şi subofiţeri, aspiranţi şi subofiţeri!

Tovarăşi ofiţeri, generali şi amirali!

Soldaţi şi comandanţi - participanţi la operaţiunea militară specială!

Vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei!

Este o sărbătoare în onoarea părinţilor, bunicilor şi străbunicilor noştri, care şi-au glorificat şi imortalizat numele în timp ce apărau Patria. Cu preţul unui curaj incomensurabil şi al unor sacrificii enorme, ei au salvat omenirea de nazism.

Astăzi, civilizaţia se află din nou la un moment de cotitură decisiv. Un adevărat război a fost declanşat din nou împotriva patriei noastre, dar am respins terorismul internaţional, ne protejăm locuitorii din Donbas şi ne asigurăm securitatea.

Pentru noi, pentru Rusia, nu există naţiuni neprietenoase, ostile, nici în Vest, nici în Est. La fel ca marea majoritate a oamenilor de pe planetă, dorim să vedem un viitor paşnic, liber şi stabil.

Credem că orice ideologie de supremaţie este în mod inerent respingătoare, criminală şi mortală. Cu toate acestea, elitele globaliste occidentale continuă să vorbească despre exclusivitatea lor, să ridice oamenii unii împotriva altora şi să divizeze societăţile, să provoace conflicte sângeroase şi lovituri de stat, să semene ură, rusofobie, naţionalism agresiv, să distrugă familia şi valorile tradiţionale care fac o persoană umană. Şi toate acestea pentru a continua să dicteze, să îşi impună voinţa, drepturile, regulile şi, de fapt, un sistem de jaf, violenţă şi suprimare asupra popoarelor.

Se pare că au uitat la ce a dus pretenţia smintită a naziştilor de a domina lumea. Au uitat cine a învins acest rău monstruos şi total, cine şi-a apărat patria şi nu şi-a cruţat vieţile pentru eliberarea popoarelor din Europa.

Vedem cum monumentele comemorative ale soldaţilor sovietici sunt distruse fără milă şi cu nepăsare într-o serie de ţări, cum sunt demolate monumentele marilor comandanţi, cum se creează un adevărat cult al naziştilor şi al colaboratorilor lor şi cum memoria eroilor autentici este ştearsă şi falsificată. O astfel de profanare a faptelor şi victimelor generaţiei victorioase este, de asemenea, o crimă, un revanşism flagrant al celor care au pregătit în mod cinic şi deschis o nouă campanie împotriva Rusiei, care au adunat gunoaie neonaziste din întreaga lume în acest scop.

Scopul lor - şi nu este nimic nou aici - este de a realiza dezintegrarea şi distrugerea ţării noastre, de a şterge rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial, de a rupe definitiv sistemul de securitate globală şi dreptul internaţional, de a sugruma orice centru de dezvoltare suverană.

Ambiţia excesivă, aroganţa şi permisivitatea duc în mod inevitabil la tragedii. Acesta este motivul catastrofei prin care trece în prezent poporul ucrainean. Ei au devenit ostatici ai loviturii de stat şi ai regimului criminal al stăpânilor lor occidentali, o monedă de schimb în executarea planurilor lor crude şi egoiste.

Pentru noi, în Rusia, memoria apărătorilor Patriei este sacră, o păstrăm în inimile noastre. Aducem un omagiu participanţilor la Rezistenţă care au luptat cu curaj împotriva nazismului, soldaţilor armatelor aliate ale Statelor Unite, Marii Britanii şi ale altor state. Ne amintim şi comemorăm fapta de arme a războinicilor chinezi în lupta împotriva militarismului japonez.

Sunt convins că experienţa solidarităţii şi a parteneriatului în anii de luptă împotriva ameninţării comune este moştenirea noastră nepreţuită. Este un pilon solid într-un moment în care mişcarea ireversibilă către o lume multipolară mai echitabilă, bazată pe principiile încrederii şi securităţii indivizibile, precum şi pe egalitatea de şanse pentru dezvoltarea originală şi liberă a tuturor ţărilor şi popoarelor, capătă amploare.

Este foarte important faptul că liderii Comunităţii Statelor Independente s-au reunit astăzi aici, la Moscova. Consider că este o atitudine de recunoştinţă faţă de fapta de arme a strămoşilor noştri: au luptat împreună şi au învins împreună - toate popoarele din URSS au contribuit la victoria comună.

Ne vom aminti întotdeauna acest lucru. Ne plecăm capetele în faţa memoriei binecuvântate a tuturor celor ale căror vieţi au fost luate de război, în faţa memoriei fiilor, fiicelor, taţilor, mamelor, bunicilor, soţilor, soţiilor, fraţilor, surorilor, rudelor şi prietenilor.

(Minut de reculegere)

Distinşi cetăţeni ai Rusiei!

Bătăliile decisive pentru destinele Patriei noastre au fost întotdeauna naţionale, naţionale şi sacre. Suntem fideli poruncilor strămoşilor noştri şi înţelegem profund şi clar ce înseamnă să fim demni de înălţimea realizărilor lor militare, de muncă şi morale.

Suntem mândri de cei care au luat parte la operaţiunea militară specială, de toţi cei care luptă pe front, care asigură frontul sub foc, care salvează răniţii. Nu există o cauză mai mare decât munca voastră în luptă. Securitatea ţării noastre, viitorul statalităţii noastre şi al poporului nostru depind de voi. Vă îndepliniţi datoria militară cu onoare, luptaţi pentru Rusia. Familiile, copiii şi prietenii voştri sunt în spatele vostru. Ei vă aşteaptă. Sunt sigur că simţiţi dragostea lor nemărginită.

Întreaga ţară se mobilizează pentru a-i susţine pe eroii noştri. Toată lumea este gata să vă ajute, rugându-se pentru voi.

Tovarăşi! Prieteni! Dragi veterani!

Astăzi, fiecare familie îi onorează pe veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, îşi aminteşte de rudele sale, de eroii săi, depune flori la monumentele de război.

Ne aflăm în Piaţa Roşie, pe terenul care aminteşte de justiţiarii lui Iuri Dolgoruki şi Dmitri Donskoi, de miliţia lui Minin şi Pojarski, de soldaţii lui Petru cel Mare şi Kutuzov, de paradele din 1941 şi 1945.

În prezent, participanţii la operaţiunea militară specială sunt cadre ale forţelor armate şi cei care s-au alăturat forţelor armate în timpul mobilizării parţiale, soldaţii corpurilor de armată din Lugansk şi Doneţk, numeroase unităţi de luptă voluntare, membri ai Gărzii Ruse, ai Ministerului de Interne, ai FSB, ai Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă şi ai altor servicii şi agenţii speciale.

Vă salut, prieteni! Îi salut pe toţi cei care luptă pentru Rusia pe câmpul de luptă, care sunt acum la datorie.

În timpul Marelui Război Patriotic, strămoşii noştri eroici au dovedit că nu există nimic mai puternic, mai straşnic şi mai fiabil decât unitatea noastră. Nu există nimic în lume mai puternic decât dragostea noastră pentru Patria Mamă.

Pentru Rusia! Pentru bravii noştri bravi din Forţele Armate! Pentru victorie! Ura!”

UPDATE - Putin s-a aşezat în tribună, de unde urmăreşte parada. Şeful forţelor terestre ruse, Oleg Saliukov, este cel care conduce parada. Din ianuarie, el este comandant adjunct al teatrului de operaţii din Ucraina, care este condus de şeful Statului Major, generalul Valeri Gherasimov.

UPDATE - Discursul lui Vladimir Putin a fost foarte scurt, o alocuţiune de câteva minute, în care a reluat leit-motivele propagandei cu care îşi motivează războiul din Ucraina, făcând referire inclusiv la apărarea „familiei tradiţionale”. Occidentul a fost portretizat ca răul absolut, care reia nazismul şi îşi propune să distrugă Rusia.

La final, militarii au strigat tare şi la unison, de mai multe ori, „Ura! Ura”. „Toată lumea se roagă pentru voi”, le-s spus Putin soldaţilor adunaţi în Piaţa Roşie. „Bătăliile care decid soarta patriei noastre au devenit întotdeauna naţionale şi sfinte”, le-a spus el ruşilor.

El a afirmat că în prezent un „război adevărat” este purtat împotriva ţării, deşi Rusia îşi doreşte „un viitor paşnic”.

„Am respins terorismul internaţional şi îi vom apăra pe locuitorii din Donbas şi ne vom asigura propria siguranţă", a spus el, referindu-se la invazia din estul Ucrainei.

UPDATE - Putin se referă în continuare la operaţiunea specială din Ucraina. Viitorul statului şi poporului nostru depinde de cei care luptă pe front, spune liderul rus.

UPDATE - Putin cere un moment de reculegere pentru cei care şi-au dat viaţa în război.

UDPATE - Vladimir Putin şi-a început discursul cu referiri directe la Ucraina şi Occident, pe care i-a acuzat că vor să anuleze rezultatele victoriei asupra nazismului. „Un război a fost declanşat împotriva noastră”, a proclamat liderul de la Kremlin. „Occidentul vrea să vadă căderea ţării noastre, scopul lor nu este altul decât să vadă căderea ţării noastre”, spune Putin.

El a salutat prezenţa unor lideri din CSI, spunând că sunt lideri din ţări „independente”.

Premierul armean Nikol Paşinian, preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokaev, preşedintele Kîrgîzstanului, Sadîr Japarov, preşedintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, preşedintele Turkmenistanului, Serdar Berdîmuhamedov, şi preşedintele Uzbekistanului, Şavkat Mirzioev, se află la tribună alături de şeful statului rus. Înaintea începerii paradei, Vladimir Putin i-a întâmpinat pe liderii statelor străine care au sosit la Moscova pentru a lua parte la festivităţi în Sala Armelor de la Kremlin, a precizat Kremlinul.

Vladimir Putin spune că Rusia vrea un „viitor paşnic”, dar acuză elitele occidentale că au semănat seminţele „urii şi rusofobiei”.

Reluând temele discursului său din februarie din faţa elitelor politice şi militare ale ţării, Putin spune că în acest moment Rusia luptă pentru a-şi apăra suveranitatea.

Preşedintele rus, comandant suprem al armatei, participă ca de obicei la paradă, a confirmat luni purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. El a dat asigurări că discursul lui Putin, aşa cum o face în fiecare an, va avea loc, în ciuda recentului atac cu drone asupra Kremlinului. Cu toate acestea, Peskov nu a dezvăluit în avans detaliile discursului şi nici nu a precizat dacă acesta va include evaluări ale progresului „operaţiunii militare speciale” din Ucraina, relatează TASS.

„Se pregăteşte o paradă obişnuită. Tot ce pot spune este că preşedintele va vorbi, aşa cum face de obicei", a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Kremlinul a precizat că liderii Comunităţii Statelor Independente (CSI, organizaţie regională în care Moscova a reunit iniţial toate statele foste sovietice, dar între timp unele dintre ele au ieşit deja - n.r.) sunt aşteptaţi ca invitaţi la paradă. Mai precis, este vorba de fapt de preşedinţii Belarusului, Kazahstanului, Kîrgîzstanului, Tadjikistanului, Uzbekistanului şi de premierul Armeniei, care şi-au confirmat deja prezenţa la paradă. Sunt în general lideri autoritari, rămaşi apropiaţi de Putin. Este un contrast frapant faţă de vremurile de altădată, când Putin avea invitaţi inclusiv lideri occidentali, şi care arată izolarea în care se găseşte liderul de la Kremlin după declanşarea agresiunii împotriva Ucrainei.

Printre absenţii de la paradă este şi Evgheni Prigojin, şeful Wagner, ale cărei diatribe împotriva comandanţilor armatei ruse au deranjat inclusiv la Kremlin.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Kremlinului, împreună cu Putin, oaspeţii străini vor asista la defilarea trupelor de la o tribună din Piaţa Roşie. Liderii vor depune apoi coroane de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din Grădina Aleksandrovski. Peskov a declarat că prezenţa lor comună de Ziua Victoriei reprezintă o "solidaritate a şefilor de stat, ale căror popoare au participat la Marele Război pentru Apărarea Patriei şi au învins ca parte a unei singure ţări". Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat că 9 mai este o zi sfântă pentru toate ţările care au sacrificat cândva un număr imens de vieţi pentru a elibera lumea de fascism.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a dat asigurări că autorităţile ruse iau "toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea" la paradă, ţinând cont inclusiv de prezenţa oaspeţilor străini.

Construcţia tribunei oficiale, care poate găzdui aproape 7.000 de spectatori, a început la sfârşitul lunii aprilie. Serviciul Federal de Gardă a avertizat că Piaţa Roşie va fi închisă pentru vizitatori în perioada 27 aprilie - 10 mai, din cauza pregătirilor şi a festivităţilor.

În martie, ministrul apărării, Serghei Şoigu, declarase că peste 10.000 de persoane şi 125 de arme şi echipamente militare vor participa la parada din Piaţa Roşie, însă observatorii spun că probabil parada va fi destul de modestă, militarii probabil vor fi din rândul recruţilor, în condiţiile în care grosul oamenilor şi echipamentelor sunt mobilizaţi pe frontul din Ucraina.

Peste 40 de formaţii militare ale Forţelor Armate Ruse şi ale agenţiilor de securitate vor asigura acompaniamentul muzical. Atunci când steagul rusesc şi Drapelul Victoriei vor fi purtate prin Piaţa Roşie, va fi interpretat în mod tradiţional cântecul "Războiul Sfânt". Ministrul rus al Apărării va face apoi un tur al trupelor şi îi va raporta comandantului suprem cu privire la gradul de pregătire a paradei, după care preşedintele rus va ţine un discurs.

În 2023, primii care vor defila vor fi cadeţii Şcolii Militare Muzicale din Moscova. De obicei, toate ramurile Forţelor Armate Ruse sunt reprezentate în coloanele de paradă. Potrivit lui Peskov, vor fi implicaţi şi soldaţi ai operaţiunii militare speciale din Ucraina, dar restul participanţilor din coloanele care vor mărşălui nu au fost numiţi oficial, precizează TASS.

Un tanc T-34 va deschide în mod tradiţional coloana mecanizată din Piaţa Roşie. La repetiţii vor participa vehicule blindate Tiger-M, BTR-82A, BMP Boomerang, sistemul de rachete operativ-tactice Iskander-M, lansatoare de sisteme de rachete sol-aer S-400 Triumf şi sisteme mobile de rachete terestre Iars. Printre noutăţile paradei se aşteaptă să se numere vehicule blindate Spartak şi 3-StS Ahmat, potrivit TASS.

Partea aeriană a paradei nu a fost anunţată oficial. Cu toate acestea, avioanele şi elicopterele nu au luat parte la niciuna dintre repetiţiile anterioare, notează agenţia rusă de presă.

ŞTIREA INIŢIALĂ:Parada a început la ora 10:00 (ora Moscovei şi a României), în prezenţa lui Vladimir Putin.

