Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au împărţit haine, ghete, dulciuri şi jucării copiilor nevoiaşi din Ploieşti şi Urlaţi

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au împărţit haine, ghete, dulciuri şi jucării copiilor aflaţi în dificultate din Parohia 'Sfântul Nectarie Taumaturgul' din Ploieşti şi de la Centrul de zi 'Sfântul Stelian' din Urlaţi, anunță AGERPRES.

Acţiunile s-au desfăşurat în continuarea proiectului 'Implică-te, împreună reuşim mai mult!', se arată într-un comunicat de presă al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, transmis duminică AGERPRES.

Părintele Manuel Radu de la Centrul de zi pentru copii "Sfântul Stelian" din Urlaţi a subliniat rolul deosebit de important pe care îl au aceste acţiuni de binefacere.

"Noi ne-am implicat foarte mult în fiecare an pentru ca aceşti copii cu dizabilităţi, nevăzători, surzi, dar şi copiii credincioşilor care participă la slujbele Paraclisului nostru să primească daruri de la Moş şi, totodată, să le aducem bucurie şi zâmbet în inimă şi în casă", a spus, la rândul său, părintele Ionut Ciprian Şutu de la Parohia "Sfântul Nectarie Taumaturgul" Ploieşti.

Potrivit coordonatorului voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, Dănuţ Prună, aceste acţiuni reprezintă o modalitate prin care se poate aduce bucurie în sufletele copiilor.

"Le-am adus acestor copii multe daruri, conform dorinţelor aşternute chiar de ei pe hârtie. Fiecare copil a scris ce şi-a dorit de la Moş Crăciun, iar voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale, împreună cu Moş Crăciun, le-au îndeplinit aceste visuri. (...) Am reuşit să ajungem numai în luna decembrie a acestui an la aproximativ 800 de copii. Am reuşit să arătăm că Biserica Ortodoxă se preocupă de situaţia celor aflaţi în dificultate. Activitatea de astăzi am desfăşurat-o în parteneriat cu CTE Trailers România. (...) Biserica este acolo unde este atât bucurie, cât şi tristeţe, este în mijlocul comunităţii", a afirmat Dănuţ Prună, citat în comunicat.

Marţi, urmează să primească daruri copiii cu dizabilităţi vizuale şi auditive din Parohia "Sfântul Nectarie Taumaturgul" din Ploieşti.