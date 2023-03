Brigăzile speciale Wagner înaintează și strâng și mai tare cleștele în jurul Bakhmut: ucrainenii, sub foc continuu

"Dubovo-Vasilevka este complet sub controlul PMC Wagner. Se luptă la periferie. Întregul teritoriu al așezării este sub noi", a spus Prigozhin, ale cărui cuvinte au fost publicate de serviciul său de presă în canalul său Telegram, titrează TASS.

Preluarea acestui sat este una strategică pentru forțele rusești, asta pentru că pot avansa în acest fel spre sud, unde au posibilitatea să facă legătura cu zona Krasne, iar în acets fel Bakhmutul este încercuit complet. Se poate vedea asta și pe harta de mai jos.

Pe 16 februarie, șeful interimar al Republicii Populare Donețk, Denis Pușlin, a declarat că forțele ruse au luat toate înălțimile principale din zona Bakhmut.

Armata ucraineană a recunoscut miercuri că forțele ruse continuă să avanseze în orașul Bakhmut din estul țării, a anunțat miercuri, într-o actualizare de seară, Statul Major al Ucrainei, citat de CNN. „Inamicul continuă să avanseze în sectorul Bakhmut. Ei nu încetează să ia cu asalt orașul Bakhmut”, potrivit actualizării.

????????⚔️????????The situation in the Bakhmut direction after the capture of Dubovo-Vasilevka settlement



Stormtroopers of the Wagner PMCs are now fighting particularly tough battles in the southern quarters of the city. pic.twitter.com/gbyvNFf4iF