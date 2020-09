Ziua mondială a donatorilor de celule stem hematopoietice este sărbătorită în a treia zi de sâmbătă a lunii septembrie

Ziua mondială a donatorilor de celule stem hematopoietice (World Marrow Donor Day - WMDD) este sărbătorită în a treia zi de sâmbătă a lunii septembrie. În 2020, are loc la 19 septembrie şi este marcată în peste 50 de ţări din întreaga lume, potrivit Agerpres.

Iniţial a fost marcată ca un eveniment european iar ulterior a fost extinsă la nivel mondial în 2015. Obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza publicul larg şi factorii de decizie privind importanţa calităţii de donator de celule stem şi a impactului transplantului de celule stem asupra vieţii pacienţilor, potrivit worldmarrowdonorday.org. Anul acesta, această zi va fi marcată printr-un eveniment virtual, în contextul pandemiei de COVID-19, cu scopul de a organiza o acţiune globală pentru a înregistra cât mai mulţi donatori posibili.

Ziua mondială a donatorilor de celule stem hematopoietice este susţinută de două organizaţii neguvernamentale The European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) şi WMDA Search & Match (BMDW). Asociaţia Donatorilor Mondiali de Măduvă (WMDA) este o asociaţie responsabilă pentru stabilirea unor standarde consistente şi de înaltă calitate pentru registrele/organizaţiile de donatori ai unităţilor de sânge, măduvă şi cordon ombilical din lume.

"Donatorii înseamnă viaţă pentru cei aflaţi în suferinţă şi, de aceea, vrem să mulţumim tuturor voluntarilor noştri înscrişi până în prezent în Registrul Naţional de Celule Stem. Fiecare dintre aceştia poate fi perechea salvatoare pentru cineva bolnav din România sau din orice altă parte a lumii. Încurajăm cât mai mulţi români să se alăture registrului. Înscrierea este un gest simplu, dar care poate salva o viaţă. Copiii şi adulţii din România diagnosticaţi cu leucemie sau alte boli grave ale ţesutului sanguin sau ale sistemului imunitar au şanse mai mari atunci când găsesc mai rapid şi mai uşor donatorii, cu ajutorul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH)", a explicat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru în mesajul transmis cu prilejul Zilei mondiale a donatorilor de celule stem hematopoietice, prezentat la 17 septembrie 2020, de secretarul de stat Dragoş Garofil, în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit ministrului, România face parte din cele 62 de ţări care au deschis şi dezvoltat registre ale donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, iar orice persoană sănătoasă cu vârsta între 18 şi 45 de ani poate fi un potenţial donator şi poate salva viaţa unui pacient diagnosticat cu o boală de sânge gravă care nu are tratament.

Peste 80% dintre procedurile de transplant medular efectuate cu donatori neînrudiţi sunt realizate în cadrul Institutului Clinic Fundeni a informat, la 17 septembrie, într-o conferinţă de presă, preşedintele Societăţii Române de Transplant Medular, Alina Tănase. Potrivit acesteia, activitatea de transplant de celule hematopoietice a scăzut în toată lumea în perioada pandemiei cu noul coronavirus.

Directorul general al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, Aurora Dragomirişteanu, a precizat că doar 0,33% din populaţia României este înscrisă în acest registru. "La nivel mondial, 5% din populaţie este înscrisă în registrele din peste 55 de ţări. (...) Pentru o treime din pacienţii români nu găsim donatori compatibili. (...) Oricine se poate înscrie online", a explicat Dragomirişteanu.

Peste 75.000 de români s-au înscris în Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice - mai mulţi donatori înseamnă mai multe şanse de vindecare ale pacienţilor cu cancere de sânge. 4.981 de donatori voluntari s-au înscris anul acesta în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, care numără în prezent 75.035 de persoane. 25 dintre aceştia au donat celule stem hematopoietice pentru pacienţi neînrudiţi. Acest tratament poate salva viaţa pacienţilor în cazul a peste 70 de boli grave de sânge, printre care se numără leucemiile, limfoamele, mieloamele, anemia aplastică şi anemiile hemolitice ereditare severe, dar şi afecţiuni precum sindromul mielodisplazic, boli ereditare ale sistemului imunitar şi tulburări metabolice moştenite.

În cei 7 ani de funcţionare, Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice a facilitat realizarea a 306 proceduri de transplant: 283 de allotransplanturi de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi şi 23 de produse celulare adiţionate (DLI). Până în prezent, 281 de pacienţi au fost transplantaţi cu celule stem hematopoietice provenite de la donatori voluntari neînrudiţi, dintre care 31 de pacienţi au fost transplantaţi în 2020. Pentru 12 dintre aceştia, persoanele compatibile au fost din România, iar pentru ceilalţi, donatorii compatibili fost găsiţi în Registrele donatorilor din alte ţări precum Germania, Polonia, Marea Britanie, Italia, Spania, Franţa, Cipru, Israel, Grecia, Elveţia, Suedia, Slovenia, Belgia, Austria, Turcia sau India. Emiterea autorizaţiilor de import precum şi transportul internaţional au fost asigurate de Registrul din România, în cadrul programului Ministerului Sănătăţii - Transplantul de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi.

În 2019, Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice a lansat campania de înscriere on-line "Donează o şansă la viaţă". Aceasta are avantajul că orice persoană sănătoasă, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani, se poate înscrie de acasă, fără a mai fi nevoie să meargă la un centru specializat.

La nivel mondial, peste 37 de milioane de potenţiali donatori sunt înscrişi în Registrele din 59 ţări, de pe toate continentele.

În România, în fiecare an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sânge, iar singura soluţie terapeutică o reprezintă transplantul de celule stem hematopoietice. În prezent, 27 de pacienţi sunt în aşteptarea unui donator compatibil.

În lume, 70 de pacienţi sunt transplantaţi în fiecare zi, jumătate dintre ei fiind salvaţi de donatori dintr-o altă ţară. Cu toate acestea, pentru 8% dintre pacienţii internaţionali nu au fost găsiţi donatori compatibili. Şansele de a găsi un donator compatibil pentru un pacient din România cresc odată cu creşterea numărului donatorilor voluntari înscrişi în Registrul din România.

De la primul transplant, realizat în 1957, şi până în prezent, au fost efectuate în lume peste un milion de transplanturi de celule stem hematopoietice. În lume, peste 310 mii de donatori au donat pentru un pacient neînrudit, dintre care peste 23 de mii de donatori au donat pentru pacienţi din 58 de ţări, în 2019