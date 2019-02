Zmeura de Aur 2019 - Lungmetrajul 'Holmes & Watson' a fost marele câştigător; Donald Trump a primit două trofee

Lungmetrajul "Holmes & Watson" a fost marele câştigător la ediţia de anul acesta a galei Zmeura de Aur - dedicată celor mai proaste prestații din cinema -, unde a obţinut patru premii, în timp ce preşedintele american Donald Trump a primit două trofee, potrivit site-ului organizatorilor, scrie Mediafax.

Lungmetrajul "Holmes & Watson" a primit premiile Zmeura de Aur pentru cel mai prost film, cel mai prost regizor, Etan Cohen, cel mai prost rol secundar masculin, John C. Reilly, şi cea mai proastă continuare/ cel mai prost remake.

Donald Trump - care a câștigat o Zmeură de Aur în 1991, pentru partitura secundară din filmul "Ghosts Can't Do It" - a fost nominalizat anul acesta în categoria "cel mai prost rol principal masculin", pentru imaginile de arhivă din documentarele semnate de Dinesh D'Souza "Death of a Nation" și Michael Moore "Fahrenheit 11/9", dar și la premiul Zmeura de Aur pentru cel mai nefericit cuplu pe marele ecran, făcut cu "meschinăria lui perpetuată", în aceleași două producţii. Preşedintele american a câştigat ambele trofee.

Tot pentru apariţia în imagini de arhivă, în documentarul "Fahrenheit 11/9", a fost premiată Kellyanne Conway, cu Zmeura de aur pentru cel mai prost rol secundar feminin.

Melissa McCarthy a primit două premii, unul dintre acestea pentru cel mai prost rol principal feminin, pentru interpretările din "The Happytime Murders" şi "Life of the Party". Însă actriţa a primit şi premiul pentru "mântuire", pentru că a fost nominalizată şi la trofeele Oscar de anul acesta - care vor fi decernate duminică seară -, pentru rolul din "Can You Ever Forgive Me?".

Lungmetrajul "Fifty Shades Freed" s-a numărat şi el printre câştigătorii galei de anul acesta, primind Zmeura de Aur pentru cel mai prost scenariu, semnat de Niall Leonard, pe baza romanului lui E. L. James.

Anul trecut, animația "The Emoji Movie", de Tony Leondis, a fost premiată cu Zmeura de Aur pentru cel mai prost film.

Cea de-a 39-a ediție a galei premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) a avut loc cu o zi înainte de ceremonia Oscarurilor, sâmbătă.

Nominalizații și câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt votați online de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, din 24 de state, care pot achiziţiona un statut de membru pentru suma de 40 de dolari. Gala Zmeura de Aur a fost înființată, potrivit creatorilor ei, ca un "antidot" la ceremonia Oscar, iar prima ei ediție a avut loc pe 31 martie 1981.

Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice trofeele, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de "cea mai proastă actriţă" în 2010, pentru "All About Steve", cu o zi înainte de a lua Oscarul pentru "Povestea unui campion/ The Blind Side".