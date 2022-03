10 persoane reţinute pentru eliberarea, în fals, de fişe medicale necesare preschimbării permiselor de conducere

"În cauză este vorba despre şase femei şi patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 36 şi 69 de ani, care ar fi întocmit în fals fişe medicale necesare preschimbării permiselor de conducere, în contextul în care persoanele beneficiare nu s-ar fi prezentat la clinicile respective şi nu ar fi fost examinate", informează un comunicat al Inspectoratului Poliţiei Judeţene Ilfov (IPJ Ilfov) transmis, vineri, AGERPRES.La data de 2 martie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul acestui dosar penal, poliţiştii Serviciului Rutier, împreună cu criminalişti şi poliţişti de la economic, au efectuat cinci percheziţii la cinci locaţii din Bucureşti, iar în urma probatoriului administrat au reţinut patru persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual şi abuz în serviciu.De asemenea, la data de 9 martie, poliţiştii de la rutieră au reţinut două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals intelectual şi abuz în serviciu."La data de 23 martie, cele zece persoane reţinute, împreună cu alte două persoane, pentru care nu a fost dispusă măsura reţinerii, au fost prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, care a dispus faţă de acestea, măsura controlului judiciar", arată sursa citată.