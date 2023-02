30 de colete cu ţigări, confiscate din Borşa şi Moisei după mai multe percheziţii

Conform acesteia, un maramureşean de 48 de ani este cercetat pentru contrabandă, în continuare fiind desfăşurate cercetări sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus.În urma extinderii cercetărilor într-un dosar de contrabandă din anul 2022, în data de 15 februarie, în baza unor mandate emise de către Judecătoria Vişeu de Sus, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vişeu de Sus, împreună cu lucrători de la Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureş, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, au fost efectuate cinci percheziţii domiciliare la imobile de pe raza localităţilor Moisei şi Borşa."În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii de frontieră au descoperit şi ridicat în vederea confiscării, de la două locuri, cantitatea de 30 de colete cu ţigări care conţineau 15.020 de pachete de ţigări, cu timbru 'For Duty-Free only', precum şi suma de 18.130 de euro. Cea mai mare cantitate de ţigări (12 colete) a fost descoperită în casa unui maramureşean, în spatele unui perete fals din rigips, restul ţigărilor fiind ascunse în butoaie din lemn şi plastic, în magazia cu lemne şi în podul cu fân. Ţigările, în valoare de peste 175.800 de lei (35.800 de euro), precum şi suma în valută au fost ridicate în vederea confiscării şi transportate la sediul Poliţiei de Frontieră pentru continuarea cercetărilor", a spus Iulia Stan.Tot în acest dosar şi tot de la domiciliul maramureşeanului au fost depistate şi ridicate, anul trecut, în vederea confiscării, un autoturism şi 2.960 de pachete cu ţigări."În cauză, cercetările continuă sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun", a mai adăugat Iulia Stan.