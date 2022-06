7 ZILE ÎN ROMÂNIA - mai mult drogată decât educată

Duminică s-au rostogolit știrile privind decesul și internările tinerilor participanți la festivalul din București, urmare a consumului de substanțe interzise. Dincolo de tragedia situației, și fără a generaliza - au fost, în fond, zeci de mii de participanți - trebuie constatat falimentul sistemului de ordine publică, având în frunte, în ultimii ani, un personaj în geacă de piele care ne punea imnul la megafoanele mașinilor de poliție, și un prolific demnitar, „omul bun la toate”, care mai fost ministru, plin sau interimar, pe vreo 5 portofolii. Problema infracționalității e favorizată de probleme sistemice, pe care nimeni nu pare să vrea să le rezolve. Totuși, important e că nu „a fost nevoie să moară oameni”, altfel parcă vedeam iarăși manifestanții și protestatarii de bună credință, cu pancarte afișând #saga, guvernul demisionând, iar primarul netuns și nume de copil mic anchetat pentru autorizarea concertului.

Luni am aflat că şeful Secţiei de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT s-a pensionat, în urma unei cereri depuse anterior festivalului. Poate și de aici relaxarea tratării problemei. Decretul ieșirii din activitate a fost semnat de Klaus Iohannis, care, conform unui recent sondaj, a reușit să ajungă la „performanța” unei încrederi de 22%, o treime față de cât a obținut în alegeri, și cu 15% mai puțin decât cota de anul trecut. Probabil ar fi mai jos, însă fenomenul „rally around the flag” asigură autorităților un grad mai mare de acceptare în situații de criză, mai ales cum este războiul de la granița noastră.

Marți a fost o zi epocală: același președinte al dumneavoastră a vizitat unul dintre fiefurile #ciumei roșii - județul Buzău, alături de liderul PE SE DE (partidul care, între multe alte culpe odioase, de la încălzirea globală la dispariția dinozaurilor, se lupta să dea Ardealul ungurilor acum doi ani). Cu acest prilej, biciclistul tenisman, schior și jucător de golf ne-a spus două lucruri absolut corecte, sugerate probabil de vreun consilier mai isteț (și foarte bine ascuns): că problema drogurilor ține de educație, iar legile siguranței naționale, criticate acerb de „civilii de serviciu” sunt doar un draft aflat pe circuitul instituțional. Mai mult, s-a angajat că se va asigura personal de menținerea echilibrului democratic. Putem spera doar că va avea mai mult succes decât cu Program „România educată”, ale cărui rezultate le vedem zilnic, anul acesta recordul negativ consemnând cel mai mic număr de liceeni înscriși la examenul de bacalureat. În plus, chestiunea apariției „pe surse” a drafturilor ridică două probleme. Pe de o parte, dacă se știe cine le-a transmis presei înstelate, până mai ieri slăvitoare a protocoalelor, cătușelor și pușcăriei în general, atunci nu merită „amenințat” respectivul, cum argumentează Profesorul Andrei Țăranu, pentru că declarația admite incompetența în protecția informațiilor. Dacă, totuși, a fost doar un test de reacție al opiniei publice, așa cum susțin unii „avizați”, nu-i văd rostul, câtă vreme nivelul de simț civic sau vocație democratică din România este comparabil cu cel din Cuba sau Iran, de pildă. Așadar, pentru ce deranjul?

Miercuri am mai aflat câte ceva despre evoluția scandalului scindării USR, în care cascadorii râsului, după ce au compromis ideea de reformă, după ce au înșelat așteptările legitime ale naivilor, se bălăcăresc online și la tv. Pare-se că deznodământul e racolarea de către Cioloș a cel puțin unei zecimi din parlamentarii USR, în speranța formării unui grup propriu. Știrea serioasă a fost publicarea motivării Deciziei CCR privind suspendarea prescrierii unor fapte, din care deducem că între 2018 - când a apărut prima hotărâre în acest sens - și săptămâna trecută, toate suspendările de prescriere au fost abuzive. În fine, și Emilia Șercan a fost indignată de o decizie a CCR, consacrată fiind expertiza plângăcioasei făpturi și în domeniul constituțional, nu doar în cel epistemic.

Joi primarul PNL al Constanței a ținut să dea încă o nesperată șansă lui George Simion, de a capacita simpatie și adepți, în apărarea unui interes legitim, sau mai bine zis împotriva unei decizii cu reverberații adânci în societatea noastră: dărmarea unei biserici. Fie ea și departe de arhitectura bizantină consacrată, poate și amplasată anapoda, lăcașul de cult funcționează. Iar simbolistica atee și comunistă a unui astfel de abominabil gest a suflat în pânzele AUR, care a anunțat un protest pentru ziua de vineri. Spre a nu rămâne mai prejos, „ministrul drulău” (ori „rangă” sau „reportofon”, cum preferați să îi spuneți) a transmis colegilor că partidul pe care îl conduce ca interimar - USR - luptă cu forțe văzute și nevăzute, aceleași probabil care au inventat mișcarea pe care a scaladat formațiunea noului proletariat. Cum scriam și săptămâna trecută, toleranța democratică și spiritul dialogului ne-ar obliga - dacă ar exista în societatea noastră - să înțelegem că nemulțumirile îndreptățite ale votanților USR la adresa clasei politice trebuiau să primească un răspuns coerent, inteligent și concret, în locul circului ridicol din fiecare zi.

Vineri s-a remarcat Prefectul Bucureștiului, fostul judecător al CCR, Toni Greblă. Urmare a exercitării controlului de legalitate, acesta a constatat că terenul restituit în Parcul Bordei a fost expropriat prin Decret Regal, încă din 1935, solicitând instanței anularea a două dispoziții prin care Primarul General al Capitalei, Traian Băsescu, a reconstituit dreptul de proprietate. Este nu doar un gest de reparație, ci și unul de curaj, dat fiind că în ultimii mulți ani, niciun reprezentant al Guvernului în Capitală nu și-a asumat o asemenea lovitură, în pofida informațiilor publice cu privire la situație. În fine, celebrul protestatar, apărător al justiției, luptător împotriva corupției și fan declarat al injuriilor adresate PE SE DE - l-am numit aici pe eruditul encicloped Tudor Chirilă - dar nu în ultimul rând, adorator al actualului președinte, a convocat sâmbătă o manifestație populară împotriva aceluiași personaj. Fluide opiniile politice ale marelui actor și cantautor!

CONSTATAREA SĂPTĂMÂNII e că o generație fără educație nu doar se va droga, dar lipsită fiind de gândire critică, nu va protesta decât mobilizată de cine trebuie atunci când trebuie. Drept urmare, probabil că lanternele telefoanelor din Victoriei se vor număra sâmbătă pe degetele de la o mână. Forța dreptății, ca să nu spunem a dreptei (or mai fi și tefeliști stângaci).

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR