A fost lansat primul trailer al dramei Hillbilly Elegy, regizată de Ron Howard, cu Glenn Close şi Amy Adams VIDEO

A fost lansat primul trailer al dramei "Hillbilly Elegy", regizată de Ron Howard, cu Glenn Close şi Amy Adams, care se concentrează pe o familie din clasa de mijloc din regiunea Appalaşilor, scrie Variety, potrivit news.ro.

Actriţele interpretează o mamă şi o fiică care se luptă să găsească de lucru şi să-şi crească familia. Povestea este redată din perspectiva fiului personajului interpretat de Adams, un absolvent de Yale care este nevoit să se întoarcă în oraşul său natal.

Filmul este bazat pe bestsellerul New York Times de memorii "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", scris de J.D. Vance în 2016.

Distribuţia îi include şi pe Gabriel Basso, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins şi Owen Asztalos.

Vanessa Taylor, nominalizată la Oscar pentru scenariul "Shape of Water", a scris povestea. Howard, Brian Grazer şi Karen Lunder vor produce filmul pentru Imagine Entertainment, iar Julie Oh şi J.D. Vance vor fi producători executivi.

"Hillbilly Elegy" va fi lansat pe Netflix şi în cinematografe pe 24 noiembrie.