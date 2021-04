A fost spitalizată una din 25 de persoane care s-au vaccinat cu cel puțin o doză a vaccinului anti-Covid, în Marea Britanie

Marea Britanie| Una din 25 de persoane care au primit cel puțin o doză a vaccinului anti-Covid începând cu luna decembrie 2020 a fost spitalizată cu Covid-19. Majoritatea au fost infectați cu puțin timp inainte de vaccinare sau la scurt timp după (înainte să apară răspunsul imun).

Puțini au dezvoltat forme simtomatice la mai mult de două săptămâni de la prima doză – ceea ce demonstrează că serurile anti-Covid sunt eficiente în a preveni formele grave, odată ce a au avut suficient timp de a acționa, scrie smartradio.ro.

Datele prezentate Grupului Științific pentru Situații de Urgență (Sage) al Guvernului sugerează că cetățenii devin mai puțin vigilenți după ce primesc o doză a vaccinului, considerând în mod eronat că sunt protejați din prima clipă. O altă explicație ar putea fi infectarea anterioară administrării vaccinului.

„Un număr relativ mare de persoane se infectează la câteva zile de la primirea vaccinului, ceea ce arată că își schimbă comportamentul imediat după inoculare”, spune Sage.

Aproximativ 29 de milioane de britanici au primit cel puțin o doză de vaccin anti-Covid până acum. Un nivel ridicat al protecției împotriva virusului apare abia după administrarea rapelului.

Potrivit datelor, 1,802 pacienți Covid au fost spitalizați după vaccinare, de la începutul campaniei de vaccinare până pe 5 martie. Sau 4,2% din totalul pacienților Covid care au avut nevoie de îngrijire spitalicească.

