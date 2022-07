A fugit deputatul Marina Tauber în Israel? Cum a fost surprinsă pe Aeroportul din Tel Aviv

Marina Tauber, deputata Partidului Șor, a fost surprinsă aseară într-un aeroport din Israel. Un călător a surprins deputata în timp ce-și aștepta bagajul.

”Ian ghiciți cine chiar acum a ajuns în Israel, cu chepcă de la Fendi de 300 de euro? Cum credeți omu o să mai vină înapoi? Hai să punem pariuri”, a scris internautul care a publicat imaginea cu deputata.

Contactată de Știri.md, Marina Tauber a confirmat faptul că a plecat în Israel.

”Da, așa este, nu mă ascund. Am venit aici pentru niște investigații medicale, am o programare, am și permisiunea de la instanță să părăsesc țara temporar. În intervalul acesta de timp am mai făcut vizite în Israel, la fel cu scopuri medicale, am revenit ulterior în țară”, a declarat deputata.

Întrebată cât va dura vizita sa în Israel, Tauber a spus că nu mult timp. ”Luni, cel târziu marți, am să revin, în dependență de programările medicale”.

Reamintim că Marinei Tauber i-a fost înaintată acuzarea pe două capete – complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari și complicitate la escrocherie în proporții deosebit de mari, ambele desfășurate în interesele unei organizații criminale.

În privința ei a fost aplicată măsura preventivă de obligație de nepărăsire a țării pe un termen de 60 de zile, începând cu ziua de 27 mai.

Asta după ce Parlamentul a aprobat, la data de 26 mai, cele două cereri înaintate de către procurorul general interimar, Dumitru Robu, privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei Partidului ȘOR Marina Tauber.

Deputata Marina Tauber a rămas fără imunitate parlamentară și în septembrie 2019. Atunci, aceasta a fost acuzată de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat în cadrul dosarului „frauda bancară”.

Peste un an, în octombrie 2020, Tauber a fost scoasă de sub urmărire penală.