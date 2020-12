A început SCANDALUL! Sorin Cîmpeanu îi dă replica lui Dacian Cioloș: 'Nu are logică'

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a reacționat la atacul copreședintelui USR PLUS, Dacian Cioloș, spunând că nu are logică ce se întâmplă, dar este de părere că e posibil să fi intervenit „un interes politic”.

Sorin Cîmpeanu a fost întrebat, miercuri seara, la B1 Tv, dacă este certat cu Dacian Cioloș, scrie mediafax.ro.

Citește și: Clotilde Armand, făcută praf: ‘E bună și ca brad de Crăciun’

„Din câte cunosc eu, dimpotrivă, a fost o apreciere personală, probabil că a intervenit un interes politic (...) Nu are logică ce se întâmplă”, a răspuns ministrul Educației.

Cîmpeanu a precizat că nu își va da cu părerea despre opțiunile USR PLUS, „după cum ar fi bine să nu se exprime nici colegii din coaliție cu privire la alegerile PNL”.

Citește și: Circ total! Chemat la Tribuna Parlamentului, Florin Cîțu a fost huiduit! Ludovic Orban a reacționat imediat: ‘Cei care huiduie să se ducă pe stadion’

Dacian Cioloș spune că îl cunoaște pe Sorin Cîmpeanu și are o nemulțumire în privința prezenței sale în Guvernul Florin Cîțu.

„La fel ca o mare parte a societății civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire la prezența lui Sorin Câmpeanu în Guvern – și, la fel, mulți colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acționat politic și profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent și o referință pentru educația din România. Din păcate, am putut acționa în structura guvernului doar proporțional cu voturile primite. Nu am avut control pentru desemnările de miniștri ale partenerilor, așa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR PLUS”, scrie, pe Facebook, Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS.

Citește și: Emilia Șercan și Oana Pellea, solicitare către Klaus Iohannis! Îi cer preșdintelui să nu accepte numirea lui Sorin Cîmpeanu la Ministerul Educației

Acesta afirmă că USR PLUS nu va accepta „derapaje de la program, de la angajamentele luate împreună, mai ales în Educație, un domeniu-cheie de care depinde viitorul tuturor”.

Sorin Cîmpeanu a mai fost ministru la Educație, în unul dintre guvernele conduse de Victor Ponta, în 2014.

Citește și: Mircea Badea ironizează Guvernul Cîțu: ‘Îl susțin!!!’ .