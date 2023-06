A IX-a ediţie a evenimentului Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiş va avea loc weekendul viitor, în Parcul Titan

A IX-a ediţie a evenimentului Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiş va avea loc weekendul viitor, în 9, 10 şi 11 iunie, în Parcul Titan din sectorul 3, informează un comunicat de presă transmis de către organizatori.

"O nouă ediţie de sărbătoare a spiritului, o nouă întâlnire pentru o stare de bine, 9, 10 şi 11 iunie - Parcul Titan Primăria Sectorului 3 continuă şi în acest an una dintre cele mai frumoase tradiţii concertistice din România, cu ediţia a IX-a a evenimentului Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiş. Festivalul, organizat pentru a-l celebra pe cel care reprezintă în inimile şi conştiinţa românilor un ideal de spirit de-a pururi tânăr şi liber - Florian Pittis, a devenit, în timp, un reper cultural pentru Sectorul 3, prin impunerea unui concept unic şi prin numărul mare de participanţi. Evenimentul este, de asemenea, un excelent pretext şi pentru evocarea altor artişti iubiţi, repere în lumea folkului, a căror amintire se păstrează, astfel, vie", se afirmă în comunicatul organizatorilor.

Publicul este provocat la un nou maraton al prieteniei şi muzicii de calitate, locul de întâlnire fiind scena de lângă lacul din Parcul Titan. "locul acela în care, o dată pe an, an de an, muzica şi poezia se împletesc cu proiecţiile video şi în care artişti, legaţi de Moţu Pittis sau cărora acesta le-a marcat destinul artistic, se reunesc pentru a-şi arăta preţuirea faţă de cel care a fost Forian Pittiş, dar şi faţă de alţi artişti care au făcut istorie în muzică folk".În programul evenimentului sunt incluşi cei mai reprezentativi artişti ai scenei folk actuale de la noi din ţară:- 9 iunie, ora 19.00: Soundcrowd, Ansamblul instrumental Copiii Curcubeu (Corul şi Orchestra elevilor de la Şcoala Gimnazială de Arte nr. 5 din Sectorul 3), Cvartetul Passione şi Grupul Coral Song, dirijor Mircea Ionescu- 10 iunie, ora 18.00: Sunt un frate tânăr - proiect al artiştilor Dorin Andone, Teo Boar şi Vlady Cnejevici, Cătălin Stepa, Maria Gheorghiu, Florin Chilian, Zoia Alecu, Mircea Baniciu & Band- 11 iunie, ora 18.00: Marius Matache Trio, Marius Bătu, Alina Manole, Ducu Bertzi & Friends, Alifantis & ZAN, Mircea Vintila & Brambura."Moţu' Pittiş a sădit în sufletele românilor dorinţa de libertate, de cunoaştere. A fost un vizionar care a inspirat generaţii întregi de tineri şi continuă să o facă, deoarece moştenirea pe care ne-a lăsat-o este atemporală. Evenimentul 'Flori pentru suflet - Remember Florian Pittiş' îşi propune să aducă în fiecare an în faţa mai vechilor sau mai tinerelor generaţii în blue-jeans lecţiile de cultură, de poezie, de teatru, de literatură şi de muzică bună pe care Florian Pittiş le-a oferit", transmit organizatorii.