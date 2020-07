Accident cu 2 tramvaie în Capitală: O persoană a fost rănită

Două tramvaie au fost implicate, marți dimineață, într-un accident, în urma căruia o persoană a fost rănită și a ajuns la spital.

"In data de 28.07.2020, in jurul orei 10.00, prin apel 112 Brigada Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe sos.Giurgiului, in zona cimitirului Evreiesc, in care au fost implicate doua tramvaie.

Din primele date s-a stabilit faptul ca tramvaiele circulau dinspre str.Sura Mare către str.Luica.

Tramvaiul liniei 25 care afla in stație a fost lovit in spate de tramvaiul liniei 11.

In urma accidentului rutier a rezultat o victima, pasager in tramvai, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijri medicale.

Ambii vatmani au fost testați, rezultatul fiind negativ.

Se efectuează cercetarea la fata locului in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor in care s-a produs accidentul rutier

Traficul tramvaielor este restricționat dinspre Piața Progresului către str.Luica", a anunțat Brigada Rutieră.