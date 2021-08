Acţiunile MedLife au înregistrat o creștere de 5,9%, după ce compania a anunțat un profit de 6,6 ori mai mare în S1

Acţiunile MedLife (simbol bursier M), integrator local de servicii medicale private, se apreciau vineri la ora 16.35 cu 6,2%, afişând cel mai mare avans din BET, pe fondul unor tranzacţii de 2,5 mil. lei, informează Mediafax.

Creșterea vine în contextul în care grupul a raportat pentru primele şase luni din 2021 un profit net de 71,6 mil. lei, în creştere cu 561,7% faţă de S1/2020, la afaceri de 677,3 mil. lei, plus 44,2%, potrivit datelor agregate de ZF de la BVB.

“A fost un semestru bun, ne bucuram ca rezultatele confirma eforturile noastre strategice de investitii si dezvoltare. Ne-am axat pe dezvoltarea de noi produse in clinici, de la pachete de screening pre si post covid la pachete de preventie pentru pacientii cu patologie cronica. Laboratoarele au fost un alt segment in care am investit si pe care l-am crescut considerabil. In continuare suntem prezenti pentru a oferi suport autoritatilor si publicului larg, mai ales in acest context al cresterii numarului de noi infectari. Ne propunem sa investim si mai mult in infrastructura, astfel incat sa crestem gradul de acces pentru aceste analize. Totodata, luam in calcul dezvoltarea a noi centre mobile de testare, esentiale pentru a avea o cat mai buna acoperire nationala”, a declarat Mihai Marcu, CEO si Presedinte MedLife Group.

Compania dezvoltă în prezent proiectul MedPark, cel mai mare hub medical din tara, pe care vrea să îl accelereze, iar daca lucrurile vor decurge conform planului strategic, să replice acest model, în urmatorii ani, şi în oraşele: Brasov, Sibiu, Cluj, Arad, a adăugat Marcu.

Profitul operaţional al grupului s-a majorat cu 233%, la 103 milioane lei, iar profitul net a crescut în primele şase luni la 71,5 milioane lei, faţă de 10 milioane lei în S1 2020. Potrivit raportului, cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

Totodata, MedLife a anunţat vineri intenţia de a contracta un nou credit sindicalizat in valoare de 50 de milioane de euro pentru consolidarea poziţiei pe piaţă, fonduri ce vor fi folosite pentru accelerarea programului de achizitii.

“Intentionam sa accesam un nou credit sindicalizat, in valoare de 50 mil. euro, suma care se adauga la creditul semnat in luna mai a.c., in valoare de 40 mil. euro. Asadar vorbim de un total de 90 mil. euro, fonduri pe care intentionam sa le investim in extinderea programului de achizitii in tara, dar si in regiune. De altfel, suntem in discutii avansate pentru 2-3 achizitii importante care, in situatia in care se vor concretiza, vor aduce plus valoare in portofoliul nostru de servicii. Suplimentar, la acest credit se vor adauga, dupa caz, si alte lichiditati importante ale companiei care ne vor permite sa facem investitii pentru dezvoltarea organica a segmentelor de business din resurse propria”, a declarat Mihai Marcu.

Cifra de afaceri consolidată pro-forma s-a majorat cu 58%, la 741 de milioane de lei. De asemenea, EBITDA pro-forma a avut o creştere de 96%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cifra raportată pentru primul semestru fiind de 157,3 milioane de lei.

În ceea ce priveşte a doua jumătate a anului, Medlife spune că pana la sfarsitul anului va anunta cel putin 2 tranzacții importante ”care ne vor ajuta sa ne consolidăm poziția de lider absolut la nivel național”

Medlife SA are o capitalizare de 2,1 miliarde lei, principalii acţionari fiind Mihai Marcu, cu 15,7%, MIhaela Cristescu, cu 14%, Nicolae Marcu, 10%, şi Fondul de Pensii NN, 12%.