Japonia, 'situație critică': Populația se reduce și îmbătrânește. Nașterile au atins un nou minim

Cel mai important purtător de cuvânt al guvernului japonez a declarat luni că numărul de copii născuți în acest an este extrem de mic. Numărul de copii născuți în Japonia în acest an este sub nivelul minim record de anul trecut, în ceea ce purtătorul de cuvânt al guvernului de top a descris ca fiind o "situație critică", anunță abcnews.go.com.

Secretarul șef al cabinetului Hirokazu Matsuno a promis măsuri cuprinzătoare pentru a încuraja mai multe căsătorii și nașteri. Totalul de 599.636 de japonezi născuți în perioada ianuarie-septembrie a fost cu 4,9% mai mic decât cel de anul trecut, ceea ce sugerează că numărul de nașteri în tot anul 2022 ar putea scădea sub minimul record de anul trecut de 811.000 de copii, a spus el.

Japonia este a treia cea mai mare economie din lume, dar costurile de trai sunt ridicate, iar creșterile salariale au fost lente. Guvernul conservator a rămas în urmă în ceea ce privește transformarea societății în una mai incluzivă pentru copii, femei și minorități.

Până în prezent, eforturile guvernului de a încuraja oamenii să aibă mai mulți copii au avut un impact limitat, în ciuda plăților de subvenții pentru sarcină, naștere și îngrijirea copiilor. "Ritmul este chiar mai lent decât anul trecut ... Înțeleg că este o situație critică", a declarat Matsuno.

Mulți japonezi mai tineri au ezitat să se căsătorească sau să aibă o familie, descurajați de perspectivele sumbre de angajare, de navetele oneroase și de culturile corporative incompatibile cu faptul că ambii părinți lucrează.

Numărul nașterilor a scăzut din 1973, când a atins un vârf de aproximativ 2,1 milioane. Se preconizează că va scădea la 740.000 în 2040.

Populația Japoniei, de peste 125 de milioane de locuitori, este în scădere de 14 ani și se preconizează că va scădea la 86,7 milioane în 2060. O populație în scădere și îmbătrânită are implicații uriașe pentru economie și pentru securitatea națională, în timp ce țara își fortifică armata pentru a contracara ambițiile teritoriale tot mai asertive ale Chinei.

O comisie comandată de guvern a prezentat săptămâna trecută un raport premierului Fumio Kishida în care se menționează rata scăzută a natalității și scăderea populației ca fiind factori care ar putea eroda puterea națională a Japoniei.