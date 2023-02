Activitatea Poliţiei Locale din Primăria Oradea - creştere de aproximativ 50% comparativ cu anul 2021

"Vorbim de o medie obţinută pentru toate compartimentele şi activităţile desfăşurate de către această Direcţie. Cu efective reduse în anul 2022, colegii au muncit mult mai mult, cu onorante rezultate pentru păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii urbane a tuturor locuitorilor acestui oraş. Tot în 2022, colegii din cadrul Poliţiei Locale s-au preocupat de o continuă perfecţionare privind activităţile specifice, aspect pe care îşi doresc să pună accentul şi în acest an, pentru ca acest serviciu public atât de important să răspundă cât mai bine şi cât mai rapid dinamicii nevoilor comunităţii noastre", a spus viceprimarul Antonia Nica, la bilanţul pe anul trecut al instituţiei.Cu această ocazie, el a menţionat că îşi doreşte de la actuala conducere să pună accentul pe perfecţionarea angajaţilor astfel încât să răspundă cât mai bine şi cât mai rapid dinamicii nevoilor comunităţii.În prezent, colectivul Poliţiei Locale este format din 66 de persoane şi un aparat propriu de 5 persoane. Poliţiştii locali desfăşoară o activitate zilnică între orele 7,00 - 22,00, cu excepţia a doi poliţişti locali - unul deserveşte compartimentul dispecerat, disponibil la numărul de telefon 0259/969, iar celălalt face parte din patrula de serviciu care funcţionează împreună cu un poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea, sub coordonarea acesteia, ambii asigurând permanenţa 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7.Direcţia Poliţia Locală Oradea desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului (parcuri, pieţe, cimitire, zone comerciale şi de agrement, inclusiv în zona unităţilor de învăţământ), acţiuni de patrulare mixte, cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea, în vederea descurajării faptelor antisociale şi reducerii infracţionalităţii stradale, asigură fluidizarea circulaţiei în zonele unde se execută amenajări stradale sau urbanistice de interes public, verifică orarul de funcţionare a teraselor, activitatea de taximetrie conform competenţelor legale, precum şi activitatea prestatorilor de servicii în ceea ce priveşte salubrizarea şi tunsul ierbii. Totodată, personalul Direcţiei desfăşoară activităţi stabilite în sarcina Poliţiei Locale pe durata stării de alertă.Misiunea principală a patrulelor de ordine publică şi rutieră este aceea de menţinere a ordinii şi liniştii publice în cele 8 zone ale Oradiei: Nufărul, Velenţa, Centru Nord, Oraşul Nou, Ioşia, Oncea, Podgoria şi Episcopia Bihor."În activitatea lor, poliţiştii locali au constatat şi sancţionat diferite fapte care intră în sfera lor de competenţă şi care încalcă normele legale referitoare la asigurarea ordinii şi liniştii publice, conform legii. Au aplicat 1.351 de sancţiuni contravenţionale scrise. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2021 s-a înregistrat o creştere de 34,96% a numărului de constatări. Au aplicat 914 contravenţii privind persoanele care apelau, în mod repetat, la mila publică, faţă de 622 contravenţii în anul 2021, şi au identificat 87 de persoane care nu deţin imobil de locuit, fiind ridicate şi transportate spre centrul comunitar Gutenberg sau au fost îndrumate spre localităţile de domiciliu", a menţionat directorul executiv al acestei Direcţii, Samuel Milian.Samuel Milian a subliniat faptul că Poliţia Locală pune un accent deosebit pe relaţia cu cetăţenii. În anul 2021, activitatea de Secretariat şi Relaţii cu publicul a gestionat un număr de 9.072 de documente, din care 3.754 adrese şi 5.318 acte emise (somaţii şi notificări privind salubrizarea terenurilor, adrese etc.).