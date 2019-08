Actorul Alexander Ludwig este unul dintre invitaţii speciali ai Transylvania Comic Con

Actorul Alexander Ludwig, cunoscut pentru rolurile din „The Hunger Games” şi „Vikings”, este unul dintre invitaţii speciali ai Transylvania Comic Con, eveniment ce va avea loc în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în perioada 18 - 20 octombrie, potrivit news.ro.

Actorul de origine canadiană şi-a făcut debutul într-o reclamă pentru franciza „Harry Potter”. După o serie de roluri în producţii americane, atât lungmetraje, cat si seriale, el a obţinut rolul principal în „The Seeker: The Dark is Rising”.

În 2012, a făcut parte din distribuţia „The Hunger Games”, alături de Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth şi Lenny Kravitz, între alţii. Pentru rolul Cato, actorul a câştigat premiul „Best Fight” acordat la MTV Movie Awards, precum şi trofeul „Best Villain”, la Teen Choice Awards.

Începând cu 2014, Alexander Ludwig l-a interpretat pe Bjorn Ironside, fiul lui Ragnar, unul dintre personajele principale în serialul fenomen „Vikings”.

Alexander Ludwig are un rol important în „Bad Boys for Life”, ce va avea premiera în ianuarie 2020. În acest film, el joacă alături de Will Smith şi Martin Lawrence.

Actorul este cel de-al doilea invitat anunţat pentru Transylvania Comic Con, după de Rick Cosnett („The Vampire Diaries”). Ludwig va face fotografii şi va acorda autografe fanilor în zilele de 19 şi 20 octombrie.

De la TCC nu vor lipsi concursurile de cosplay, artişti de bandă desenată, demonstraţii de VR, precum şi un târg generos unde vizitatorii pot interacţiona cu expozanţii şi pot alege dintre produsele inspirate din producţiile SF preferate.

Biletele pentru Transylvania Comic Con pot fi cumpărate de pe comic-con.ro, precum şi din Magazinele Cărtureşti.