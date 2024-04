'Vrei sâ câștigi bani ușor?' Așa suna anunțul unor escroci anihilați de poliție: Promiteau câștiguri mari prin vânzarea de produse online

O bandă de 6 indivizi care acționau online, ademenind oameni cu promisiuni de câștiguri ușoare prin vânzarea de produse sau cursuri online, a fost anihilată de poliție, în București.

Polițiștii din București au făcut joi 8 percheziții într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, conform Mediafax.

În perioada 2022 - prezent, trei persoane, cu spijinul altor trei, ar fi realizat un mecanism de fraudare și ar fi înființat trei societăți comerciale, iar prin intermediul platformelor de socializare, ar fi făcut campanii de recrutare parteneri pentru vânzarea de produse sau cursuri online, informează Poliția Capitalei.

Astfel, bănuiții ar fi indus în eroare atât clienții care s-ar fi înscris în aceste campanii și care ar fi plătit sume modice, respectiv 100 de lei de persoană, fără a obține beneficiile promise, cât și firmele de curierat prin care ar contracta servicii în condiții cât mai avantajoase, pe care, încă de la început, intenționează să nu le achite.

Totodată, s-a mai stabilit faptul că, prejudiciul cauzat este de aproximativ 690.000 de lei, 390.000 lei fiind în dauna firmelor de curierat și 300.000 de lei în dauna persoanelor fizice.

S-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a două autoturisme, în valoare de aproximativ 45.000 de euro.

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar față de doi dintre aceștia a fost dispusă, ulterior, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

”În perioada 2022-prezent, autorii au pus la cale un mecanism de fraudare înființând 3 societăți comerciale, iar prin intermediul platformelor de socializare (Instagram Facebook TikTok) au facut reclama puternica pentru recrutarea oamenilor ca sa devina parteneri/colaboratori.

Li se spunea ca vor fi colaboratori pentru vânzarea de produse sau cursuri online.

Dupa ce o victima accepta oferta, isi dadea datele de identitate si i se promitea ca va primi acasa un colet in care va gasi contractul de colaborare si un cadou.

In momentul in care ajungea coletul la victima:

1. Avea de platit ramburs aproximativ 100 de lei (desi nu i se spunea initial ca ar avea ceva de plata)

2. ⁠firmele de curierat emiteau facturi la termen si nu mai erau platite pentru toate aceste colete trimise la aproximativ 3000 de oameni.

Astfel au indus in eroare atât clientii care se inscriau in aceste campanti si care plateau sume modice de 100 de lei, fara a obtine beneficiile promise, cât si firmele de curierat cu care au fost contractate serviciile in conditii cât mai avantajoase (plata la termen), pe care, inca de la inceput, au intentionat sa nu le achite”, susțin surse judiciare.