Actorul Arnold Schwarzenegger, declarație haioasă: 'Donald Trump vrea să fie ca mine'

Actorul Arnold Schwarzenegger susține că actualul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, este "îndrăgostit de el" și că ar vrea "să fie ca el", în încercarea de a explica rivalitatea lor ce are o durată de aproximativ patru ani, potrivit MEDIAFAX.

Arnold Schwarzenegger și Donald Trump sunt rivali de aproximativ patru ani, iar actorul crede că știe care este motivul antipatiei dintre ei.

Vedeta din franciza "Terminator" a declarat într-un interviu pentru revista Men's Health că Trump vrea să fie ca el: " Nu cred că îi este teamă de mine. Dar îmi amintesc din vremurile vechi, când mergeam la meciuri de wresling, felul în care îi admira pe cei preocupați de aspectul lor fizic și cum se agita în jurul ringului".

"Este îndrăgostit de mine. Ăsta e adevărul", a afirmat Arnold Schwarzenegger.

În 2017, Trump a postat un mesaj pe platforma de micro-blogging Twitter despre actor, care era gazda emisiunii "The New Celebrity Apprentice", învinovățindu-l pentru eșecul reality show-ului.

"Arnold Schwarzenegger nu a părăsit voluntar emisiunea. A fost concediat din cauza ratingului patetic, nu din vina mea. Este un sfârșit trist pentru o emisiune bună", a scris Trump atunci.

Răspunsul lui Donald Trump a venit după ce Schwarzenegger l-a blamat pentru numărul redus de telespectatori înregistrat de emisiunea a cărei gazdă era.

"Am iubit fiecare clipă în care am lucrat cu NBC și Mark Burnett. Toți, de la celebrități până la echipa de producție, sunt de nota 10 și aș mai lucra oricând cu ei. Implicarea lui Trump în emisiune le-a lăsat oamenilor un gust amar și nu au mai vrut să participe ca telespectatori, sponsorii s-au retras și am pierdut sprijinul tuturor. E o perioadă definită de diviziune și cred că emisiunea a fost prinsă în conflictul ăsta", a declarat, în 2017, Schwarzenegger.