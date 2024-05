Războiul din Gaza, în centrul premiilor Pulitzer 2024

Războiul din Gaza s-a aflat în centrul premiilor Pulitzer 2024 anunţate luni, distincţiile anuale americane pentru presă şi literatură acordând o menţiune specială jurnaliştilor care acoperă conflictul dintre Israel şi Hamas, transmite AFP, potrivit Agerpres.

The New York Times a câştigat un premiu Pulitzer la categoria jurnalism internaţional "pentru acoperirea amplă şi revelatoare a atacului mortal al Hamas în sudul Israelului din 7 octombrie", precum şi pentru acoperirea "răspunsului masiv şi mortal al forţelor armate israeliene".

Agenţia de ştiri Reuters a fost premiată la categoria fotografie breaking news pentru acoperirea sa "brută şi imediată" a atacului din 7 octombrie şi a represaliilor Israelului.

Iar "jurnaliştii şi personalul media care acoperă războiul din Gaza" au fost recompensaţi cu o menţiune specială.

"Acest conflict a costat, de asemenea, vieţile poeţilor şi scriitorilor", a explicat comitetul Pulitzer, o ramură a Universităţii Columbia.

Prestigioasa universitate newyorkeză, care a devenit epicentrul manifestaţiilor pro-palestiniene din campusurile americane, se află în plină controversă.

Administraţia universităţii a apelat la poliţie, la sfârşitul lunii aprilie, pentru a îndepărta studenţii care îşi instalaseră o tabără şi, câteva zile mai târziu, pentru a îndepărta manifestanţii care se baricadaseră într-o clădire.

Poliţia a restricţionat drastic accesul presei la aceste operaţiuni şi a ameninţat cu arestarea studenţilor jurnalişti care doreau să relateze despre aceste evenimente.

Într-un articol publicat în weekend, doi reprezentanţi ai ziarului studenţesc al Universităţii Columbia au acuzat administraţia instituţiei că "reprimă" activitatea jurnalistică a studenţilor, în special prin faptul că le-a cerut acestora să predea anumite înregistrări video şi fotografii realizate în timpul evenimentelor.

Premiile Pulitzer din acest an l-au onorat, de asemenea, pe opozantul rus încarcerat Vladimir Kara-Mourza, recompensat "pentru articolele sale pasionale scrise cu riscul de a-şi pierde viaţa din celula sa de închisoare", ceea ce subliniază pericolele pe care şi le asumă "disidenţa în Rusia lui Vladimir Putin" şi "pledând pentru un viitor democratic în ţara sa".

Colaborator al The Washington Post, Vladimir Kara-Mourza ispăşeşte o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, la care a fost condamnat în aprilie 2023, cu precădere pentru "trădare" şi răspândire de "informaţii false", în plină represiune a vocilor critice la adresa Kremlinului.

Ediţia din 2024 a premiilor Pulitzer a recompensat, de asemenea, jurnalişti americani care au investigat drama copiilor migranţi forţaţi să muncească, disparităţile rasiale din sistemul judiciar american şi violenţa armată.

Autoarea Jayne Anne Philipps a câştigat premiul pentru cel mai bun roman de ficţiune pentru cartea sa "Night Watch", despre întâmplările prin care trec o mamă şi o fiică în perioada imediat următoare de după Războiul Civil American.

Premiul pentru cea mai bună carte de nonficţiune i-a revenit lui Nathan Thrall pentru "A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy".