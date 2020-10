Actorul englez Benedict Cumberbatch îl va interpreta pe Doctor Strange în noul film 'Spider-Man'

Actorul englez Benedict Cumberbatch va fi Doctor Strange în următorul film „Spider-Man” cu Tom Holland în rol principal, informează Variety, citată de News.ro

Distribuirea lui Cumberbatch marchează al treilea transfer major între filmele produse de Marvel Studios (Disney) şi filmele „Spider-Man” ale Sony Pictures cu Holland, după ce Robert Downey Jr. a jucat rolul Tony Stark în „Spider-Man: Homecoming” (2017) şi Samuel L. Jackson a interpretat rolul Nick Fury în „Spider-Man: Far from Home” (2019).

Producţia celui de-al treilea lungmetraj „Spider-Man” cu Tom Holland, regizat de Jon Watts, urmează să înceapă în Atlanta, în luna noiembrie.

Este aşteptat ca Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon şi Tony Revolori să îşi reia rolurile pe care le-au jucat în celelalte două filme.

Citește și: Documentarul 'În căutarea castelului Dracula', realizat de stră-strănepotul lui Bram Stoker, în premieră mondială la Dracula Film Festival de la Brașov

Cumberbatch urmează să joace în „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” pentru Marvel Studios, regizat de Sam Raimi, care a semnat „Spider-Man” (2002). Filmările pentru acest lungmetraj sunt programate să înceapă tot în noiembrie, la Londra. Nu este încă stabilit cum va fi împărţit programul actorului.

Anul trecut, „Far From Home” a generat încasări de peste 1 miliard de dolari la nivel global. Sony şi Disney au încheiat un nou acord privind filmele „Spider-Man”, astfel că Marvel poate produce al treilea lungmetraj şi Holland are permisiunea să apară într-un alt film pentru Disney.

După asta, nu este clar dacă parteneriatul Sony - Disney va continua.

Cel de-al treilea „Spider-Man” este programat să fie lansat pe 17 decembrie 2021, iar „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, pe 25 martie 2022.